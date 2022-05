Serie A – Risultati 36^ giornata

In attesa del posticipo di stasera tra Roma e Fiorentina, match importante per le due squadre per un posto in Europa, ecco tutti i risultati della 36^ giornata Serie A.

Venerdì 6 maggio

Inter-Empoli 4-2 (5′ Pinamonti, 28′ Asllani, 40′ aut. Romagnoli, 45′ Lautaro, 64′ Lautaro, 94′ Sanchez)

Genoa-Juventus 2-1 (48′ Dybala, 86′ Gudmundsson, 96′ rig. Criscito)

Sabato 7 maggio

Torino-Napoli 0-1 (73′ Ruiz)

Sassuolo-Udinese 1-1 (6′ Scamacca, 78′ Nuytinck)

Lazio-Sampdoria 2-0 (41′ Patric, 59′ Luis Alberto)

Domenica 1 maggio

Spezia-Atalanta 1-3 (16′ Muriel, 30′ Verde, 73′ Djimsiti, 87′ Pasalic)

Venezia-Bologna 4-3 (4′ Henry, 19′ Kiyine, 45’+1 Orsolini, 55′ Arnautovic, 68′ Schouten, 78′ rig. Aramu, 93′ Johnsen)

Salernitana-Cagliari 1-1 (66′ rig. Verdi, 99′ Altare)

Verona-Milan 1-3 (38′ Faraoni, 45’+3, 50′ Tonali, 86′ Florenzi)

Lunedì 9 maggio

Fiorentina-Roma ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 59

Atalanta 59

Fiorentina 56

Hellas Verona 52

Torino 47

Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 33

Salernitana 30

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 25