Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi70 partecipano alla storica Regata dei Tre Golfi. Partenza prevista per il 14 maggio dalla rada di Santa Lucia a Napoli.

Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi70 parteciperanno alla 67esima edizione della storica Regata dei Tre Golfi, organizzata tra le isole dei golfi di Napoli, Gaeta e Salerno dal Circolo Remo e Vela Italia con il patrocinio della FIV e in collaborazione con Yacht Club Italiano, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE. (nella foto di Alberto Origone , Giovanni Soldini)

Sono circa 150 le barche che si ritroveranno sulla linea di partenza, sabato 14 maggio, nella rada di Santa Lucia sotto le mura di Castel dell’Ovo a Napoli per una delle regate più spettacolari del Mediterraneo, che dopo un giro attorno alle isole di Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, Li Galli taglia il traguardo a Capri.

Alle 18:30 taglieranno il via i multiscafi che navigheranno su un percorso più lungo (circa 250 miglia con boa a San Marco di Castellabate). Un’ora più tardi il resto della flotta che correrà sul classico percorso di 150 miglia.

Maserati Multi70 partecipa alla Regata dei Tre Golfi per la prima volta. In questa regata, Giovanni Soldini sarà accompagnato da un equipaggio di 6 velisti: Guido Broggi, Oliver Herrera Perez, Thomas Joffrin, Francesco Pedol, Alberto Riva, Gianluigi Ugolini.

MASERATI MULTI 70 – L’equipaggio

Con Giovanni Soldini navigano:

Guido Broggi (ITA) – Milanese, classe 1971, appassionato di barche d’epoca, ha al suo attivo migliaia di miglia in oceano. Dal 1998 al 2005 è stato team leader nella costruzione e preparazione sportiva del 60’ Fila e del trimarano Tim di Giovanni Soldini, partecipando a tutte le regate in equipaggio: tentativo di record del Nord Atlantico New York-Cape Lizard nel ’98, Transat Jacques Vabre in doppio nel ’99, Quebec-St Malo nel 2002 e 2004, due tentativi di record Marsiglia-Tunisi nel 2002. Dal 2005 al 2011 è stato responsabile della costruzione dei cavi speciali in Pbo di Gottifredi & Maffioli (Coppa America e progetti speciali). È Boat captain dal 2011 di Maserati Vor70 e ora di Maserati Multi70.

Oliver Herrera Perez (ESP) – nato a Fuerteventura nelle Canarie nel 1987, inizia a tirare i primi bordi a 9 anni in Optimist, per poi passare a regatare da adulto su Ims 500, Swan 45 e Rc44. Già parte dell’equipaggio del VOR 70 Maserati, continua a regatare come prodiere su Maserati Multi 70. Ha partecipato alla maggior parte delle regate, record e trasferimenti del trimarano.

Thomas Joffrin (FRA) – originario delle Côtes-d’Armor in Bretagna, ha 22 anni e lavora nel mondo della vela dal 2018. Ha fatto parte del team del maxi trimarano Ultim Emotion 2 per due anni e a giugno 2021 ha partecipato alla Ocean Race Europe con il team austriaco. Ha al suo attivo 4 transatlantiche e oltre 50mila miglia in gara e trasferimento.

Francesco Pedol (ITA) – skipper professionista, esperto in trasferimenti di lunga durata, ha al suo attivo numerose traversate atlantiche. Da maggio 2021 fa parte del team Maserati Multi70, sia come membro dell’equipaggio, sia come shore team.

Alberto Riva (ITA) – milanese, classe 1992, laureato in ingegneria fisica specializzato in nanotecnologie ha sviluppato la sua passione andando in barca a vela fin da piccolissimo. Ha navigato con alcuni fra i più conosciuti navigatori italiani (Giovanni Soldini, Andrea Fantini, Ambrogio Beccaria) e, come ingegnere, svolge data analysis per team di regata (Azzurra TP52) e segue ricerca e sviluppo di nuovi dispositivi elettronici per la navigazione. Nel 2019 si aggiudica il titolo di Campione Italiano Classe Mini 650 (categoria Proto). Nel 2020 e nell’anno successivo ha navigato su EdiliziAcrobatica, conquistando sia il titolo di Campione Italiano Classe Mini 650 (categoria Serie) sia il primo posto dell’International Ranking. Conclude il suo progetto mini tagliando il traguardo in seconda alla Mini-Transat 2021.

Gianluigi Ugolini (ITA) – Nato nel 1998, ha iniziato a regatare sin da piccolo ed è campione del mondo giovanile Nacra 17 2018. Ai mondiali Nacra 17 del 2021 ha anche vinto l’argento insieme a Maria Giubilei.

Ha già navigato a bordo di Maserati Multi70 durante il trasferimento da Honolulu a Hong Kong e in occasione della Caribbean Multihull Challenge nel 2020.

La sfida è supportata da:

MAIN PARTNERS

Maserati

FILA

Aon

TECHNICAL PARTNERS

Boero Bartolomeo S.p.A

Garmin Marine

Tarros Group

FaRo Advanced Systems

OFFICIAL SUPPLIERS

Porto Lotti

Feelnets

Lagostina S.p.A

Solbian Energie Alternative Srl

SUSTAINABILITY PARTNERS

UN – Ocean Decade