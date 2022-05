Football americano risultati Seconda Divisione e CIF9

Giaguari ancora imbattuti in Seconda Divisione, dove vincono anche Frogs, Pirates e Aquile. In CIF9, gli infortuni costringono al ritiro i Ravens, il Covid all’ennesimo posticipo Lancieri e Blitz. A segno Elephants, Achei, Bengals, Cavaliers, Eagles United, Wolverines e Blue Storms.

Weekend di campionati piuttosto ‘bagnato’ quello appena trascorso, ma partite regolari ovunque, al netto delle solite difficoltà legate al Covid, che hanno costretto al rinvio della partita di CIF9 tra Lancieri Novara e Blitz Balangero (che ora saranno costretti al turno infrasettimanale, tra il 16 e il 18 maggio, da definire) e al sofferto ritiro dalle competizioni stagionali dei Ravens Imola, decimati dagli infortuni, con conseguente ufficiosa vittoria a tavolino dei Roosters Romagna. Ecco il recap del weekend.

In Seconda Divisione, sesta vittoria consecutiva per i Giaguari Torino, sempre più solidi in ogni reparto del campo e con un Nicholas Dalmasso in cabina di regia che domenica ha dato spettacolo, con ben 4 TD pass su 4 ricevitori diversi. Non c’è stato scampo per gli Hogs Reggio Emilia, in una stagione per loro da dimenticare in fretta. Seconda sconfitta consecutiva per i Reapers Torino contro le Aquile Ferrara: punteggio sempre molto contenuto, con le difese a farla da padrone, ma risultato che, quando manca una sola giornata alla fine della stagione regolare, riduce al lumicino le speranze playoff dei torinesi, che la prossima settimana dovranno vedersela contro la capolista, nell’ultimo infuocato derby di questa stagione. Vittoria netta per i Pirates Savona contro i Sentinels Isonzo e aggancio in testa alla classifica del Girone C, dove la situazione in poche giornate è cambiata completamente e ancora non è finita: immediata possibilità di rivincita, infatti, per i Sentinels la prossima settimana e Daemons alla difficile prova Saints, per un’ultima giornata al cardiopalma per questo girone. Seconda vittoria di stagione per i Frogs Legnano, che relegano i Redskins Verona all’ultimo posto del Girone B, negando loro la gioia dei primi punti in classifica. La stagione, per questi due team, termina qui ma certamente non il lavoro da fare per proseguire quel percorso tecnico e organizzativo che, ne siamo certi, potrà regalare in futuro ottime soddisfazioni ad entrambi i team.

In CIF9, vittoria e primato solitario in classifica per gli Eagles United Palermo, che regolano non senza fatica (a dispetto del risultato) i Crusaders Cagliari nel Girone A, e per gli RVL Achei Crotone, perentori in casa contro i Mad Bulls Barletta e primi nel ranking del Girone B. Restano imbattuti e padroni dei rispettivi gironi i Bengals Brescia, che maltrattano a domicilio gli Honey Badgers Formigine, i Blue Storms Busto Arsizio, tornati “a valanga” sugli Alfieri Asti e i Cavaliers Castelfranco, alla quarta vittoria di fila, questa volta contro Venezia.

Bella lotta a Bologna, dove però sui Braves la spuntano i Wolverines Piacenza, che salgono al secondo posto del Girone D, mentre tornano a vincere gli Elephants Catania, convincenti in Sardegna contro i Sirbons Cagliari.

Mancano due giornate alla fine della regular season, per provare a strappare una buona posizione nel ranking e, dunque, accoppiamenti favorevoli in chiave playoff.

Risultati:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 9

Frogs Legnano vs Redskins Verona 28-14

Sentinels Isonzo vs Pirates Savona 7-28

Aquile Ferrara vs Reapers Torino 10-0

Giaguari Torino vs Hogs Reggio Emilia 35-0

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 8

Sirbons Cagliari vs Elephants Catania 6-49

RVL Achei Crotone vs Mad Bulls Barletta 26-0

Honey Badgers Formigine vs Bengals Brescia 8-56

Crusaders Cagliari vs Eagles United Palermo 6-36

Cavaliers Castelfranco vs Venezia A.F.T. 39-0

Roosters Romagna vs Ravens Imola non disputata

Braves Bologna vs Wolverines Piacenza 18-29

Lancieri Novara vs Blitz Balangero posticipata

Blue Storms Busto Arsizio vs Alfieri Asti 41-0

Approfondimenti: https://2divisione.fidaf.org/

Ph. Credits: @Nando Marzano