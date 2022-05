Daniele Spina campione italiano di podismo fra i giornalisti

La Grifonissima, tradizionale appuntamento su strada che Perugia è tornata ad ospitare nella sua forma piena dopo lo stop per la pandemia ha ospitato la nona edizione del Campionato Italiano di podismo per giornalisti.

Sulle strade perugine si è imposto il freelance anconitano Daniele Spina, che sul traguardo dello stadio comunale Santa Giuliana ha preceduto il romano Daniele Mastropietro, anch’egli freelance e già trionfatore su queste strade nel 2012 e nel 2018. Il podio si completa con un altro ex vincitore, l’orvietano Luca Uccellini, altro freelance. Spina succede dunque a Domenico Cantarini, campione uscente e quarto classificato in questa edizione.

La manifestazione podistica GRIFONISSIMA è organizzata dalla ASD Grifonissima, gruppo sportivo dell’UniCredit Circolo Umbria. Il campionato nazionale di Podismo è invece organizzato dal gruppo umbro dell’Ussi insieme alla stessa ASD Grifonissima.

Di seguito la classifica completa:

Daniele Spina (freelance, Runcard) tempo 40.25 Flavio Mastropietro (freelance, Olibanum Overrunners Olevano Romano) 40.30 Luca Uccellini (freelance, Volumnia Sericap Perugia) 43.27 Domenico Cantarini (Retesole, Atletica Capanne) 43.59 Jacopo Cossater (Linkiesta.it, Podistica Lino Spagnoli Perugia) 49.01 Marco Taccucci (Umbria TV, Athlon Bastia Umbra) 49.07 Simone Zaccagni (RGM Hit Radio Gubbio, ASD Grifonissima) 49.48 Alessandro Piobbico (freelance, Assisi Runners) 55.48 Fabio Luccioli (Radio Gente Umbra, Atletica Winners Foligno) 58.49 Antonello Menconi (Perugia 24, Lunatici Ellera) 1.07.57

Gli appuntamenti sportivi organizzati dal Gruppo Umbro dell’Ussi continuano. Mentre è in corso si svolgimento – sui campi del Tennis Club Country Sporting San Martino in Campo e su quelli della Ternana Padel il campionato regionale di Padel “Invita un amico”, in collaborazione con la MSP Italia, il prossimo 19 Maggio si svolgerà a Terni, presso il Pala Tennis Tavolo “Aldo De Santis” il campionato regionale di Tennis Tavolo, sempre riservato ai giornalisti.