Vicenza, cresce l’astista Molinaro 4.45

Quarta prestazione italiana di sempre per la 27enne dell’Atletica Riviera del Brenta

(08.05.2021) Elisa Molinarolo sale sempre più in alto. Oggi, a Vicenza, nella prima giornata della 2^ manifestazione regionale assoluta del Veneto, la 27enne astista dell’Atletica Riviera del Brenta, ex ginnasta, allenata da Marco Chiarello, ha saltato 4.45, aggiungendo quattro centimetri al record personale ottenuto nel 2019 sulla stessa pedana berica. Due settimane fa aveva ritoccato il suo limite indoor, saltando 4.40 a Padova. Adesso è la quarta italiana di sempre all’aperto. Sempre nell’asta, 5.20 di Matteo Miani (Assindustria Sport) che ha aggiunto 20 centimetri al personale outdoor, realizzando la seconda prestazione della carriera dopo il 5.32 che lo scorso inverno, ad Ancona, gli ha permesso di conquistare l’argento agli Assoluti indoor. Ampio miglioramento anche per lo junior Marco Bernardi (Atl. Vicentina), ancora 17enne, arrivato a 63.60 nel giavellotto (3.14 metri di progresso sul personale). Mentre tra le allieve si è imposta la campionessa italiana 2020 di categoria, Sofia Panzarin (Atl. Vicentina), con 42.68. Bella doppietta, infine, per la ventenne Alice Muraro (Atl. Vicentina), prima nei 100 ostacoli in 13”89 (-0.9) e poi nei 400 con il nuovo personale (55”34). Domani, dalle 9.45, la seconda giornata di gare.

Marco Bernardi

RISULTATI (IN AGGIORNAMENTO). UOMINI. 400: 1. Matteo Beria (Atl. Vicentina) 48”42. 5000: 1. Marco Fontana Granotto (Expandia Atl. Insieme Verona) 14’57”07. 110 hs (+0.1): 1. Cristopher Cecchet (Assindustria Sport) 14”64, 2. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) 14”74, 3. Matteo Bonora (Team Treviso) 14”79. Asta: 1. Matteo Miani (Assindustria Sport) 5.20, 2. Andrea Marin (Atl. Vicentina) 4.80. Giavellotto: 1. Marco Bernardi (Atl. Vicentina) 63.60. JUNIORES. 110 hs (+0.1): 1. Federico De Paoli (Ana Atl. Feltre) 14”98. ALLIEVI. 110 hs (-0.8): 1. Manuel Bresolin (Trevisatletica) 14”87. Giavellotto: 1. Nicolò Gelli (Expandia Atl. Insieme Verona) 49.64. MASTER. Triplo: 1. Roberto Bortoloni (Atl. Biotekna, SM80) 7.42 (+0.2). Giavellotto: 1. Pierdomenico Piazza (S.S. Vittorio Alfieri, SM60) 39.29.

DONNE. 400: 1. Alice Muraro (Atl. Vicentina) 55”34, 2. Laura Marotti (Atl. Vicentina) 55”59, 3. Irene Baldessari (Esercito) 55”68, 4. Zoe Tessarolo (Atl. Vicentina) 55”79. 5000: 1. Marta Fabris (Team KM Sport) 17’58”60. 100 hs (-0.9): 1. Alice Muraro (Atl. Vicentina) 13”89, 2. Martina Millo (Assindustria Sport) 14”45 (-0.5). Asta: 1. Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) 4.45. Triplo: 1. Maria Giovanna Salvan (Virtus Este) 11.90 (+0.2), 2. Chiara Fantin (Assindustria Sport) 11.90 (-0.3). Giavellotto: 1. Emilia Campara (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco) 39.27. ALLIEVE. 100 hs (-0.4): 1. Chiara Busnardo (Atl. Vicentina) 14”67. Giavellotto: 1. Sofia Panzarin (Atl. Vicentina) 42.68. MASTER. Giavellotto: 1. Giuliana Luisetto (Assindustria Sport) 21.55.

Alice Muraro

RISULTATI COMPLETI

– (ph. Atl-Eticamente)