Benevento , Vigorito su tutte le furie:” quando vogliono uccidere buna squadra del del su, mandano Mazzoleni ad arbitrare”

Il rigore non concesso dal VAR (Mazzoleni) alza le polemiche nel dopo Benevento –Cagliari

Le Streghe sconfitte 3-1 allo stadio ‘Vigorito’, da stasera terz’ultime in classifica.

Il presidente del club giallorosso Oreste Vigorito punta il dito contro l’arbitro Mazzoleni in occasione del fallo in area da rigore netto subito dal centrocampista Nicholas Viola fallo commesso da Asamoah: “Quando vogliono uccidere una squadra del sud, mandano Mazzoleni ad arbitrare. Nemmeno il monitor sa guardare”.Possiamo togliere il VAR, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col culo sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna!”.