Uno sguardo alla Serie B:Ternana, non mancano le insidie nellala trasferta a Marassi con il Genoa

(A cura di Marco Foianesi) – La Ternana domenica 12 marzo, alle ore 16:15, tornerà a giocare a Genova. Uno degli stadi più affascinanti non solo della Serie B, ma di tutto il calcio italiano. (nella foto GdS mister Lucarelli)

Un Genoa lanciato verso l’immediato ritorno in Serie A guidato dall’emergente Gilardino capace di mantenere una media di 2 punti a partita. Per le Fere un impegno non senza rischi. La partita di andata in un certo senso ha segnato il campionato di mister Lucarelli che già nel post gara di domenica aveva dichiarato:”“Nella vita tutto torna, contro il Genoa sono cominciati i nostri guai, vorrei che ci fosse la voglia di andare a chiudere questa ferita, che ci ha un pò destabilazzati tutti”. Una gara in cui la Ternana, capolista con 15 punti conduceva fino a 15 minuti dalla fine. La doppietta di Coda infranse ogni sogno, e da quel momento il cammino spedito rallentò di colpo portando successivamente all’esonero lo stesso allenatore dopo la sconfitta di Pisa e l’arrivo di Andreazzoli sulla panchina dei Rossoverdi.

In passato si sono affrontati 14 volte, con un bilancio leggermente favorevole ai padroni di casa: 6 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 4 vittorie rossoverdi. Ulltimo precedente è datato 30 aprile 2005 e finì con un pareggio. Ultima vittoria Genoa l’anno precedente con un roboante 4-1. Per quanto riguarda la Ternana, i tre punti furono conquistati nell’anno di Bolchi, con le reti di D’Aversa e Miccoli, stagione 2001/02.

Lucarelli potrà contare su qualche recupero. Dopo 5 mesi è tornato ad allenarsi regolarmente il difensore Capuano. Dopo la partita pareggiata contro il Benevento, Falletti e Corrado hanno fatto solo terapie e lavoro personalizzato di scarico. In via di recupero i vari Favilli, ex di turno e scalpitante, Donnarumma e Ghiringhelli. Fermo Defendi che si è sottoposto a terapie in infermeria.

Arbitro dell’incontro il pescarese Camplone.