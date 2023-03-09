SERIE BKT – designazioni 29^ giornata

Redazione 9 Marzo 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 29^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 marzo.

CAGLIARI – ASCOLI    Venerdì 10/03 h. 20.30

MIELE G.

CIPRESSA – LOMBARDI

IV:      PEZZOPANE

VAR:     DIONISI

AVAR:       BOTTEGONI

BENEVENTO – COMO    h. 14.00

SANTORO

DEI GIUDICI – MARCHI

IV:      TURRINI

VAR:     MINELLI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MARGANI (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CITTADELLA – PALERMO      h. 14.00

MASSIMI

SACCENTI – CIPRIANI

IV:       MACCARINI

VAR:      PATERNA

AVAR:       GARIGLIO

MODENA – PISA      h. 14.00

VOLPI

MIELE D. – SECHI

IV:     CALDERA

VAR:     MARINI

AVAR:     MUTO

PARMA – SUDTIROL    h. 14.00

ZUFFERLI  

VIVENZI – MASTRODONATO

IV:      MAROTTA

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     LIBERTI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PERUGIA – REGGINA    h. 14.00

AYROLDI

BACCINI – PERROTTI

IV:     COLLU

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      DIONISI

VENEZIA – BRESCIA    h. 14.00

IRRATI

LOMBARDO – GARZELLI

IV:     PANETTELLA

VAR:     NASCA

AVAR:     LONGO S.

BARI – FROSINONE      h. 16.15

AURELIANO

SCATRAGLI – DI GIOIA

IV:     COSTANZA

VAR:      FOURNEAU (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       MERAVIGLIA  (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)