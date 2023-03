Perugia, il presidente Santopadre:”nessun problema con mister Castori”

A cura di Marco Foianesi. Perugia – A sorpresa il Presidente del Perugia, Santopadre ha convocato una conferenza stampa, per tranquillizzare tutto l’ambiente perugino e parlare del nuovo progetto del “Curi”. (Foto:TifoGrifo).

Infatti era apparsa la notizia di un eventuale esonero di mister Castori, nel caso non dovesse fare risultato contro la Reggina. Per smentire, per smorzare i toni il Presidente si è espresso in modo chiaro ed univoco: “Sono usciti articoli che non rispecchiano la realtà, secondo i quali Castori potrebbe essere esonerato. Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per uscire da questa situazione. Sono venuto qui a testimoniare che non c’è nessun problema con il mister. Il rapporto è saldo. Fabrizio Castori resterà fino alla fine perché ci salverà. Ho già detto che se lotto per gli ultimi posti prenderei proprio lui.”

Poi il Presidente in maniera positiva lancia un appello: “Il derby non lo abbiamo vinto da soli, c’era uno stadio meraviglioso. Abbiamo bisogno della nostra gente, la nostra salvezza passa dal Curi. Ci dovete aiutare. Questa è appartenenza. Se siamo 9600 la portiamo a casa. La squadra butterà il sangue. Forza, che ce la facciamo”.

A proposito di stadio, da poco è stato presentato un progetto al vaglio del Comune. Se dovesse andare in porto, ci dovrebbe essere una gara pubblica entro sei mesi per poi assistere all’avvio dei lavori entro l’anno. A riguardo le ultime parole di Santopadre: ”Il Comune sta valutando per cercare di sistemare le cose. Per me il progetto andrà avanti, sarebbe stupido non cogliere un occasione del genere. Detto questo è chiaro che tutti devono essere contenti”.