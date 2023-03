Pioli si gode on il suo Milan l’accesso ai quarti di finale Champions League

“Ce l’abbiamo fatta, siamo stati bravi. Ho chiesto personalità, potevamo palleggiare di più ed evitare di scavalcare, ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo meritato per come abbiamo giocato le due partite. Il Milan deve fare un passo alla volta, prima era importante passare il girone, oggi gli ottavi e ora aspetteremo il sorteggio. Mi auguro di non incontrare le squadre italiane”.