Parigi – Nizza, 4^ Tappa. Van Aert Jumbo -Sisma si aggiudica la prova a cronometro

Mercoledì 9 marzo, 4a tappa: Domérat – Montluçon – Jumbo-Visma ha nuovamente imposto la propria forza collettiva durante la 4a tappa della Parigi-Nizza con un altro 1-2-3 per la squadra olandese.

Già dominanti il ​​giorno 1, i corridori in giallonero hanno sfondato la cronometro individuale di 13,4 km da Domérat a Montluçon. Questa volta, Wout van Aert è arrivato alla vittoria di tappa e alla maglia bianconera come leader della gara. Il campione olimpico ITT Primoz Roglic ha ottenuto il secondo miglior tempo, davanti al due volte campione del mondo Rohan Dennis. Christophe Laporte è arrivato 11° per rimanere sul podio assoluto. Tale dominio è stato testimoniato nella Parigi-Nizza 1983, quando Sean Kelly ha portato la squadra Sem-France Loire a due 1-2-3, nelle fasi 4 e 7 (un ITT). I rivali di Jumbo-Visma cercheranno ora di sfruttare al meglio le montagne per capovolgere la gara.

CLASSIFICA TAPPA

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 16’20”21

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 2”

3. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) a 6”

CLASSIFICA GENERALE

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 11h51’05”

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 10”

3. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a 28”