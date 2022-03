Motociclismo paralimpico europeo:si raddoppia!

Sei gare e un nuovo esordio in Spagna e Belgio per il campionato dedicato a piloti paralimpici

Passano da 3 a 6 le gare dell’European Handy Bridgestone Cup 2022, un campionato sempre più competitivo a testimoniare il grande impegno di piloti, team, sponsor e FIM Europe che credono fortemente in questo sport.

SEMBRA SEMPRE IMPOSSIBILE,

FINCHE’ NON VIENE FATTO

Impensabile fino a qualche anno fa immaginare che un ragazzo in carrozzina, paralizzato dall’addome in giù, potesse guidare una moto al Mugello e girare in un tempo sbalorditivo di 2’02.001.

Eppure loro sono la dimostrazione che si può correre sopra i propri limiti.

Questo il prezioso messaggio che i ragazzi porteranno dal vivo, per la prima volta, sullo storico circuito di Spa-Francorchamps (Belgio) – riaperto quest’anno dopo i lavori di ammodernamento. E in Spagna, sul tracciato mondiale di Jerez de la Frontera.

Oltre a queste new entry, confermata la consueta tappa di Le Mans (Francia).

Rimangono due le categorie ammesse – classe 600cc e 1000cc. – e da quest’anno ci saranno due differenti classifiche, in base al grado di disabilità.

L’Italia sarà rappresentata da:

Emiliano Malagoli, brand ambassador di BMW Motorrad Italia e co-organizzatore del Campionato come Di.Di.Diversamente Disabili;

Maximilian Sontacchi, già campione 2021 nella classe 600cc., supportato dal Team Pata Yamaha;

Alex Innocenti, supportato dal Team Pramac Racing;

Jacopo Gullà, supportato dal Team Nuova M2 Racing;

Ivo Arnoldi, esordiente nella categoria paralimpica ma già con un trascorso agonistico alle sue spalle da normodotato;

Umberto Troisi;

Massimo Bacci.

IL CALENDARIO UFFICIALE

14/17 Aprile, Le Mans (doppia gara – in concomitanza al Campionato Mondiale di Endurance)

2/5 giugno, Spa Francorschamps (doppia gara – in concomitanza al Campionato Mondiale di Endurance) 14/16 otto