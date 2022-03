L’Asd Alfa Maserà torna in pedana e vince 11 medaglie 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo all’individuale silver FGI di ginnastica ritmica

Si è svolta lo scorso weekend a Salboro (PD) la gara individuale Silver FGI di ginnastica ritmica per i programmi LA, LB e LC, riservata alle ginnaste della provincia di Padova. (Foto: Atlete e Staff)

Dopo le 13 medaglie vinte ai campionati nazionali “GIF Winter Edition” le scorso dicembre a Rimini e nonostante due mesi difficili per la continuità degli allenamenti a causa del Covid, le agoniste della società maseratense sono tornate a gareggiare conquistando complessivamente ben 11 medaglie. Grande la soddisfazione delle tecniche Francesca Sette, Francesca Nalin, Giada Bianzale e Sara Roman che sono riuscite a preparare in breve tempo nuove composizioni e a supportare al meglio le ginnaste da un punto di vista tecnico, psicologico e motivazionale.

Valentina Rossetto vince l’oro nella categoria Junior 1 livello LC, al debutto in questa categoria, mentre é doppietta Alfa tra le Junior 2 dove Anna Cecchinato e Gaia Ruvoletto chiudono rispettivamente al primo e secondo posto.

Podio rosa-nero anche nella categoria Allieve 2 LC: Linda Ruvoletto e Melissa Zaggia vincono l’oro e l’argento mentre la compagna di squadra Anita Sartorato si posiziona al quarto posto, sfiorando la medaglia.

Sono due anche le medaglie per le Allieve 2 LB e ancora dei metalli più pregiati: Sandra Brunello e Anna Baratto salgono sul primo e sul secondo gradino del podio.

Anche la Senior 2 LB2 Anna Barison vince l’oro nella sua categoria mentre tra le Senior 1 LB1 Alice Pegoraro vince il bronzo. Un po’ di rammarico invece per il quinto posto di Marta Zorzi che, dopo la prima rotazione, sembrava candidata ad una medaglia tra le Senior 2 LB1.

Infine, ancora due medaglie dai programmi LA2: è d’oro quella della Senior 1 Marta Minelle e d’argento quella della Junior 3 Aurora Berto. Buona la prestazione anche di Laura Rebeja, settima classificata nella categoria Allieve 2 LA1.

“Complimenti a tecniche e ginnaste!” – il commento di Simone Piva, Presidente dell’Asd Alfa Maserà – “Abbiamo portato in pedana nuovi esercizi, studiati per il nuovo codice di punteggi, e i risultati ottenuti ci dimostrano di essere sulla buona strada, nonostante gli errori. Un pensiero alle ginnaste che non hanno potuto partecipare alla gara perché in attesa del rinnovo dell’idoneità agonista post isolamento: le difficoltà dovute al Covid continuano ad esserci ma, da buoni sportivi, noi continuiamo a lavorare con il massimo impegno”.