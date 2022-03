Domenica 20 marzo il 23° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e il 9° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano

“Per sperare di tornare a fare ed organizzare lo sport a cuor leggero”, sottolinea Mario Minervino

Mercoledì 16 marzo, alle ore 11.00 a Varese gli ultimi aggiornamenti



Cresce l’entusiasmo in provincia di Varese che domenica 20 marzo ospiterà il ventitreesimo trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e del nono Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della Coppa delle Nazioni donne junior con partenza da Cocquio Trevisago e arrivo a Cittiglio: “Forse più di sempre c’è grande attesa in tutto il territorio – dichiara Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion che organizza il doppio appuntamento – Pensavamo di aver messo alle spalle un brutto periodo invece non c’è mai fine al peggio. Si guarda alle due corse con la speranza che finalmente si possa tornare a sorridere e a guardare con fiducia al futuro. Vivremo l’arrivo delle squadre come un forte momento di speranza affinché si possa tornare a fare ed organizzare lo sport a cuor leggero”

“A distanza di un anno – dichiara Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago – con la stessa emozione e con ancor più entusiasmo, sono orgoglioso di poter “dare il via” ad un evento di impareggiabile bellezza nella nostra comunità: domenica 20 marzo sarà, per il secondo anno, il nostro comune ad ospitare la partenza della gara. Saremo tutti presenti, nelle vie del paese, a incitare le atlete”.



“La Comunità Montana Valli del Verbano – spiega il presidente Simone Castoldi – si estende per 30 chilometri in provincia di Varese, lungo la sponda orientale del Verbano; dal confine elvetico fino al massiccio del Campo dei Fiori. Comprende 32 Comuni e conta circa 78 mila abitanti. E’ nata nel 2009 dalla fusione dell’ex Comunità Montana della Valcuvia e delle Valli del Luinese per offrire servizi a tutela del territorio. Al contempo è un’opportunità per dimostrare l’interesse rivolto alla pratica sportiva del ciclismo, che sposa appieno le linee d’indirizzo delle nostre politiche di sviluppo, volte alla costruzione di un turismo sostenibile, radicato al nostro territorio e alle sue caratteristiche intrinseche”.



Mercoledì 16 marzo conferenza stampa a Varese per gli ultimi aggiornamenti. Appuntamento alle ore 11.00 presso la Camera di Commercio, sala Immersiva – InfoPoint Turistico (Varese, angolo via San Francesco – piazza Monte Grappa)



PROGRAMMA

– 23° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, iscritta nel calendario UCI Donne Elite in classe World Tour Femminile e riservata alla categoria Donne Elite.

– 9°Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano, iscritta nel calendario UCI Donne Junior in classe Nations’ Cup e riservata alla categoria Donne Junior.



SABATO 19 MARZO 2022

14.30 – 17.00: Accrediti per organizzazione e stampa.

14.30 – 16.45: Verifica licenze per gruppi sportivi e distribuzione numeri dorsali.

17.00: Riunione riservata ai direttori sportivi delle squadre Elite e Junior.

17.30: Riunione sulla sicurezza in gara a cui parteciperanno tutti gli autisti, i piloti moto ed un responsabile della produzione TV e Polizia.



DOMENICA 20 MARZO 2022

7.00 – 18.00: Apertura Permanence – segreteria di gara.

9.00 – 19.00: Apertura Sala Stampa ai giornalisti accreditati.

7.30 – 8.15:Presentazione squadre Piccolo Trofeo Alfredo Binda.

8.25: Partenza Piccolo Trofeo Alfredo Binda.

10.30 circa: Arrivo cerimonia protocollare Piccolo Trofeo Alfredo Binda

11.15 – 12.00: Presentazione squadre Trofeo Alfredo Binda

12.10: Partenza Trofeo Alfredo Binda.

13.30: Premiazioni Piccolo Trofeo Alfredo Binda.

16.00 circa: Arrivo, cerimonia protocollare Trofeo Alfredo Binda.

16.30 circa: Conferenza stampa della vincitrice e delle leaders delle classifiche di Women’s World Tour presso Sala Stampa



Le squadre iscritte

Quasi tutte le squadre migliori al mondo saranno al via delle due gare e lo saranno con tutte le campionesse in organico. Tra le le junior spiccano ben tredici squadre nazionali più tre altre squadre straniere. Al trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio sono iscritte 24 squadre (12 World Tour). Al Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano sono iscritte 29 squadre.



SQUADRE ELITE:

– Canyon // SRAM Racing

– EF Education-TIBCO-SVB

– FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

– LIV Racing Xstra

– Movistar Team Women

– Roland Cogeas Edelweiss Squad

– Team BikeExchange-Jayco

– Team DSM

– Team Jumbo-Visma

– Team SD Worx

– Trek-Segafredo

– UAE Team ADQ

– Ceratizit-WNT Pro Cycling Team

– Parkhotel Valkenburg

– Valcar-Travel & Service

– Cofidis

– NXTG By Experza

– Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano

– BePink

– Born to Win G20 Ambedo

– Isolmant-Premac-Vittoria

– Servetto-Makhymo-Beltrami TSA

– Team Mendelspeck

– Top Girls Fassa Bortolo



SQUADRE JUNIOR:

– Austria

– Danimarca

– Francia

– Germania

– Gran Bretagna

– Lettonia

– Paesi Bassi

– Repubblica Ceca

– Slovacchia

– Slovenia

– Spagna

– Svizzera

– NXTG Racing

– Team Rytger

– WV Schijndel

– Doltcini Van Eyck Sport Animotion

– Ciclismo Insieme-Team Di Federico

– Breganze-Millenium

– C.C. Canturino 1902 A.S.D.

– G.S. Gauss

– Racconigi Cycling Team

– A.S.D. Team 1971

– Team Wilier-Chiara Pierobon

– A.S.D Team Lady Zuliani

– U.C. Conscio Pedale del Sile

– Valcar-Travel & Service

– Vallerbike A.S.D.

– Vo2 Team Pink

– Zhiraf-Guerciotti



Domenica 20 marzo 2022

La TV

diretta RAISPORT dalle ore 14.30 alle ore 16.15

EUROSPORT

Eurosport 2, Eurosport player e GCN Race dalle 14.30 alle 16.15



WEB

Diretta su:

– www.pmgsport.it

– pagina Facebook di PMG Sport

– pagina Youtube di PMG Sport

– www.repubblica.it/sport

– www.tuttobiciweb.it

– www.cyclingsportpromotion.com/diretta/



Albo d’oro trofeo Alfredo Binda

2021 Elisa Longo Borghini ITA

2020 n.d.

2019 Marianne Vos OLA

2018 Katarzyna Niewiadoma POL

2017 Coryn Rivera USA

2016 Elizabeth Armitstead GBR

2015 Elizabeth Armitstead GBR

2014 Emma Johansson SVE

2013 Elisa Longo Borghini ITA

2012 Marianne Vos OLA

2011 Emma Pooley GBR

2010 Marianne Vos OLA

2009 Marianne Vos OLA

2008 Emma Pooley GBR

2007 Nicole Cooke GBR

2006 Regina Schleicher GER

2005 Nicole Cooke GBR

2004 Oenone Wood AUS

2003 Diana Ziliute LIT

2002 Svetlana Bubnenkova RUS

2001 Nicole Brandli SVI

2000 Fabiana Luperini ITA



Aldo d’oro recente Piccolo trofeo Alfredo Binda

2021 Anniina Ahtosalo FIN

2020 n.d.

2019 Megan Jastrab USA

2018 Pfeiffer Georgi GBR

2017 Lorena Wiebes OLA

2016 Clara Capponi FRA

2015 Sofia Bertizzolo ITA

2014 Amalie Dideriksen DAN

2013 Milda Jankauskaite LIT

2007 Marina Romoli ITA

2006 Marta Bastianelli ITA

2005 Katy Redolini ITA

2004 Lisa Bacchiavini ITA

2003 Valentina Simonetti ITA

2002 Giorgia Bronzini ITA

2001 Anna Gusmini ITA

2000 Anna Gusmini ITA



Calendario 2022 Women’ World Tour

1 5 marzo Strade Bianche 2 12 marzo Ronde van Drenthe 3 20 marzo Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio 4 24 marzo Classic Brugge-De Panne 5 27 marzo Gand-Wevelgem 6 3 aprile Giro delle Fiandre 7 10 aprile Amstel Gold Race 8 16 aprile Parigi-Roubaix 9 20 aprile Freccia Vallone 10 24 aprile Liegi-Bastogne-Liegi 11 13-15 maggio Giro dei Paesi Baschi 12 19-22 maggio Vuelta a Burgos 13 27-29 maggio RideLondon Classique 14 6-11 giugno The Women’s Tour 15 1-10 luglio Giro d’Italia 16 24-31 luglio Tour de France 17 6 agosto Vårgårda West Sweden TTT 18 7 agosto Vårgårda West Sweden RR 19 9-14 agosto Battle of the North 20 27 agosto Grand Prix de Plouay – Lorient Agglomération 21 30 agosto-4 settembre Holland Ladies Tour 22 8-11 settembre Challenge by La Vuelta 23 2-5 settembre Giro di Romandia 24 13-15 ottobre Tour of Chongming Island 25 18 ottobre Tour of Guangxi

UCI Coppa delle Nazioni donne junior