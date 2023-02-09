SERIE BKT – Designazioni 24ª Giornata

(www.aia.it).- Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 febbraio.
GENOA – PALERMO Venerdì 10/02 h. 20.30
MARINELLI
DI VUOLO – VIGILE
IV: MONALDI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PATERNA
BRESCIA – MODENA h. 14.00
SERRA
CARBONE – GIALLATINI
IV: RAMONDINO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
CAGLIARI – BENEVENTO h. 14.00
SOZZA
GARZELLI – SEVERINO
IV: MAGGIO
VAR: FOURNEAU
AVAR: LONGO S.
FROSINONE – CITTADELLA h. 14.00
MIELE G.
PAGNOTTA – BARONE
IV: CHERCHI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: COSTANZO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
REGGINA – PISA h. 14.00
LA PENNA
TOLFO – ZINGARELLI
IV: SAIA
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
SUDTIROL – COMO h. 14.00
SANTORO
PRENNA – ROCCA
IV: SCARPA E.
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: TEGONI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
VENEZIA – SPAL h. 14.00
COSSO
DI MONTE – NIEDDA
IV: CARRIONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
ASCOLI – PERUGIA h. 16.15
MARCHETTI
CECCONI – BERCIGLI
IV: UBALDI
VAR: BANTI
AVAR: PASSERI
TERNANA – PARMA h. 16.15
MERAVIGLIA
SCHIRRU – FONTANI
IV: KUMARA
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
BARI – COSENZA Domenica 12/02 h. 16.15
RUTELLA
MONDIN – MARCHI
IV: VIRGILIO
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: COLOMBO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)