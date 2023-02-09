SERIE BKT – Designazioni 24ª Giornata

Redazione 9 Febbraio 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – Designazioni 24ª Giornata

(www.aia.it).- Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 11 febbraio.

GENOA – PALERMO    Venerdì 10/02 h. 20.30

MARINELLI

DI VUOLO – VIGILE

IV:      MONALDI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       PATERNA

BRESCIA – MODENA    h. 14.00

SERRA

CARBONE – GIALLATINI

IV:      RAMONDINO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       PAGANESSI

CAGLIARI – BENEVENTO    h. 14.00

SOZZA

GARZELLI – SEVERINO

IV:       MAGGIO

VAR:      FOURNEAU

AVAR:       LONGO S.

FROSINONE – CITTADELLA    h. 14.00

MIELE G.

PAGNOTTA – BARONE

IV:     CHERCHI

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR:     COSTANZO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

REGGINA – PISA    h. 14.00

LA PENNA  

TOLFO – ZINGARELLI

IV:      SAIA

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:     BARONI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

SUDTIROL – COMO    h. 14.00

SANTORO

PRENNA – ROCCA

IV:     SCARPA E.

VAR:     DIONISI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      TEGONI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

VENEZIA – SPAL    h. 14.00

COSSO

DI MONTE – NIEDDA

IV:     CARRIONE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MUTO

ASCOLI – PERUGIA     h. 16.15

MARCHETTI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     UBALDI

VAR:      BANTI

AVAR:       PASSERI

TERNANA – PARMA    h. 16.15

MERAVIGLIA

SCHIRRU – FONTANI

IV:      KUMARA

VAR:      MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      MINELLI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

BARI – COSENZA    Domenica 12/02 h. 16.15

RUTELLA

MONDIN – MARCHI

IV:     VIRGILIO

VAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      COLOMBO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)