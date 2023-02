Mondiali Sci: Marta Bassino oro nel Super G

Ai Mondiali di Corchevel Maribel Con il tempo di 1.28.06 Marta Bassino, ha conquistato l’oro, nel Super-G

La piemontese al suo secondo titolo iridato in carriera. Solo due atlete spaventano l’azzurra: Ilka Stuhec, che accumula fino a 72/100 di vantaggio, ed Alice Robinson che le resta davanti fino al terzo intermedio, prima di commettere un grave errore. Nessuna delle due, però, conquista il podio. Al secondomposto in titardo di 11/100 Mikaela Shiffrin e di 33/100 Cornelia Huetter e Kajsa Lie, ex aequo al terzo posto. Quinta Mowinckel (+0.36) davanti a Gut (+0.37), Robinson (+0.54) e Federica Brignone, che è ottava a 55/100. Completano la top-10 Worley e Gisin, con Sofia Goggia a chiudere in 11a posizione con 76/100 di ritardo. Arriva invece 15a Elena Curtoni, a 1″01. La grande delusione è Corinne Suter, che proverà a rifarsi (con Goggia) nella discesa libera, che si terrà sabato. In quella gara, l’Italia inseguirà il terzo oro in tre gare al femminile, dopo i successi di Brignone (combinata) e Bassino