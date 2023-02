Lutto nel mondo dello Sci , è morta Elena Franchini

Ha lottato fino alla fine poi il triste epilogo , così oggi mercoledì 8 febbraio è morta Elena Franchini per un tumore all’intestino . L’ex sciatrice azzurra, che aveva soltanto 37 anni.

Sorella di Nadia e Sabrina, anche loro sciatrici, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. In carriera ha vinto un argento in discesa libera ai Mondiali di Bormio-Santa Caterina Valfurva 2005, oltre a due vittorie in Coppa del Mondo.

Classe 1985, Elena era la più grande delle tre sorelle Fanchini. Lei, Nadia e Sabrina sono state tutte protagoniste della storia recente dello sci alpino italiano e mondiale. Oltre all’argento iridato in discesa del 2005, Elena ha vinto in Coppa del Mondo a Lake Louise 2005 e Cortina 2015.