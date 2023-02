L’Esercito si congratula con Marta Bassino

Successo mondiale dell’atleta del Centro Sportivo Esercito – Sezione sport invernali

Ai Mondiali di sci alpino, sulle nevi francesi di Meribel, si è svolto oggi il SuperG femminile nel quale il Graduato Scelto Marta Bassino, atleta del Centro Sportivo Esercito – Sezione sport invernali, ha conquistato la medaglia d’oro.

Una straordinaria vittoria quella di Marta Bassino che al termine della gara ha dichiarato: “È bellissimo. La mia prima vittoria in SuperG ai Mondiali, è incredibile. Sono felice, è il coronamento del lavoro, della costanza, del gioco di squadra”.

Ha aggiunto: “È il coronamento del lavoro e della costanza che serve per arrivare a questi livelli. Dietro a questo risultato ci sono tantissime persone che in modo più o meno evidente contribuiscono e hanno contribuito al mio percorso. A loro va la dedica e il ringraziamento mentre il tricolore che sventolava e l’inno di Mameli sul gradino più alto di questo podio lo dedico all’Esercito Italiano e al mio Centro Sportivo Esercito che mi sostiene da così tanti anni. Ora dovrò riposare e poi allenamenti per preparare parallelo e gigante”.

Marta Bassino ha vinto l’oro nel SuperG concludendo la prova in 1’28”06 che le ha permesso di arricchire il medagliere del Centro Sportivo Esercito.

L’essere soldato comporta la condivisione dei valori propri dello sport, come la disciplina, l’onestà, il coraggio, l’impegno che sono gli stessi che caratterizzano l’Esercito e quindi patrimonio comune di ogni militare.