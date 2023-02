All’Italia gli hosting rights degli europei di Flag Junior!

Per la seconda volta consecutiva, la Fidaf ha ottenuto i diritti di ospitare i Campionati Europei Jr. di Flag Football, massima competizione giovanile continentale organizzata da IFAF, la Federazione internazionale che governa il football americano nel mondo. In palio, alla Principina di Grosseto, il prossimo 2 e 3 settembre, i titoli Under 15 e Under 17, con un’importante novità

E’ in un momento elettrizzante per tutto il movimento del Flag Football, all’indomani di uno storico Pro Bowl che, probabilmente, segnerà per sempre la storia di questa disciplina, che annunciamo con orgoglio che la International Federation of American Football (IFAF) ha assegnato all’Italia e alla FIDAF, per la seconda volta consecutiva, l’organizzazione degli European Youth Flag Football Championships, la rassegna europea che assegnerà i titoli Under 15 e Under 17.

Dopo la splendida edizione del 2021, che ha incoronato Campioni d’Europa le formazioni italiane U15 (maschile), U17 (maschile e femminile) e il team U15 sloveno, il meglio del flag football giovanile europeo tornerà a radunarsi alla Fattoria La Principina di Grosseto, nel cuore delle Maremma toscana, con un’importante novità. Per la prima volta in assoluto ed in linea con la tendenza ad una sempre maggior integrazione ed inclusione tra atleti di sesso maschile e femminile nelle competizioni internazionali, la categoria Under 15 sarà composta da squadre miste, con un perfetto equilibrio di genere in campo.

“Siamo felici ed orgogliosi di tornare ad ospitare una rassegna continentale nel nostro Paese – ha commentato Leoluca Orlando, Presidente della FIDAF. “L’Italia è ormai una riconosciuta eccellenza mondiale in questa disciplina e per i nostri giovani poter difendere il titolo europeo in casa sarà elettrizzante! Ringrazio IFAF per la fiducia accordata alla Federazione che rappresento e sono certo che, ancora una volta, saremo in grado di organizzare un evento di altissimo livello, finalmente privi del “fardello” pandemico che ha inevitabilmente gravato sulla presenza del pubblico nel 2021. La conferma della Fattoria La Principina quale palcoscenico di questi Campionati Europei rientra nella volontà, sia di IFAF che di FIDAF, di selezionare una struttura capace di ricreare un’atmosfera da Villaggio Olimpico, che faciliti le interazioni tra gli atleti, promuovendo quegli ideali di inclusione, amicizia, fair play e solidarietà che il nostro sport, più di qualunque altro, sa di poter veicolare.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che da sempre apprezza gli forzi delle FIDAF in ambito organizzativo e che segue con occhio attento tutti gli sviluppi legati al percorso intrapreso dalla Federazione Internazionale per il riconoscimento del Flag Football come disciplina olimpica: “Sono molto contento di vedere ancora una volta assegnato all’Italia un evento internazionale di livello. Mi congratulo con la Fidaf per il grande lavoro che continua a svolgere per la promozione del flag football, una delle discipline a più rapida crescita nel mondo, con interessanti prospettive per il futuro”.

Pierre Trochet, Presidente IFAF ha così commentato: “E’ con grande piacere che torniamo in Italia, con la FIDAF quale fantastico partner per questo evento che continua a crescere sia nei numeri che nel livello tecnico, edizione dopo edizione. Nel 2023, questi Campionati faranno la storia, grazie all’introduzione nelle categorie giovanili a livello europeo delle squadre miste, un altro entusiasmante sviluppo del nostro sport e che premia i nostri sforzi per cercare di implementare un’offerta che rispecchi gli interessi e le aspettative delle nuove generazioni. Questi Campionati Europei promettono di essere un evento irrinunciabile in un anno in cui il calendario globale del flag football sotto l’egida di IFAF sarà particolarmente ricco”.