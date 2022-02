Tour Oman, il gruppo di 102 corridori, inclusi i campioni del mondo Mark Cavendish e Rui Costa, a Muscat alla vigilia della prima tappa.

Gli scalatori come Fausto Masnada non vedono l’ora che arrivi Jabal Al Akhdhar (Green Mountain): “È una vera salita, una salita difficile!” Il danese Soren Kragh Andersen, già vincitore di tappa in Oman, si sente bene e vede molte opportunità per dare una scossa alla gara. “Abbiamo tutti gli ingredienti per un’edizione di successo”

Alla vigilia della prima tappa, gli organizzatori hanno parlato con i media locali e internazionali dal quartier generale della gara, a Mascate. “Gli obiettivi di questo evento sono sempre stati promuovere l’Oman come destinazione, ispirare i nostri giovani e sviluppare le loro abilità sulle biciclette”, ha descritto Saif Subaa Alrushaidi, presidente dell’Oman Cycling Association. “L’organizzazione ha portato molte sfide, portando squadre da diversi paesi e continenti, ma siamo tornati in azione!”, ha aggiunto. “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che la gara non sia solo emozionante ma anche sicura per tutti”. Al suo fianco, Pierre-Yves Thouault, vicedirettore ciclistico di Amaury Sport Organisation, ha sottolineato: “Abbiamo tutti gli ingredienti per un’edizione di successo: percorsi in paesaggi spettacolari e corridori di talento”. Il direttore di gara Franck Perque ha sottolineato la varietà del percorso: “Le sei tappe lungo la costa e nell’entroterra consentiranno a velocisti, pugili e scalatori di lottare per la vittoria”.

Cavendish-Gaviria, amichevoli e feroci battaglie in vista

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) non ha esitato a nominare il suo principale rivale per gli sprint: “Mark è un grande campione, conosciamo tutti il ​​suo record al Tour de France ed è un buon amico. Vedremo cosa accadrà contro di lui questa settimana”. Uscendo dal Saudi Tour, il colombiano ‘Misil’ sente che “ogni gara mi avvicina al mio livello migliore”, un livello che lo ha portato alle maglie giallo-rosa al Tour de France e al Giro d’Italia. Cavendish ha individuato tre opportunità per i velocisti e non vede l’ora di correre: “È bello essere qui in Oman. Hai montagne, sprint, venti trasversali… Ed è un posto bellissimo dove guidare. Penso che tutti coloro che entrano in una nuova stagione non vedono l’ora di vedere la loro forma. Non importa quanto bene vai finché non ti confronti con le altre persone. Siamo qui con un gruppo che può lavorare bene su tutti i terreni”.

Gli alpinisti e i pugili osservano Jabal Al Akhdhar

I possenti pendii della Green Mountain (5,7 km, 10,5%) possono favorire gli arrampicatori più puri così come i pugni più esplosivi. “Puoi confrontarlo con il Mur de Huy”, descrive Elie Gesbert (Arkea-Samsic) dopo essere arrivato 5° in cima alla scalata nel 2019. Rui Costa (UAE Team Emirates) era 4° quel giorno, e anche 2° nel 2017. Il Campione del Mondo 2014 vede la vittoria e mette in evidenza Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e Rein Taaramäe tra i suoi principali rivali: “Sono qui per guidare la squadra, mi sento bene e so che Jabal Al Akhdhar sarà il posto giusto fare le differenze per la classifica generale”. Masnada, tornato alle competizioni dopo il 2° posto al Giro di Lombardia, è un nuovo arrivato in Oman, alla scoperta della possente salita: “Ho studiato Green Mountain sulla mappa e ho visto i video di Alexey Lutsenko [vincitore del Tour of Oman nel 2018 e 2019]. È una vera salita, una salita dura! Le altre tappe possono essere difficili, ma questo farà la differenza per la vittoria assoluta.

Al-Rahbi: “È un onore”

Per la prima volta da quando è nato il Tour of Oman nel 2010, una selezione di corridori locali prenderà parte all’evento. “È un onore indossare i nostri colori in un evento del genere che ci mostrerà cosa è veramente il ciclismo professionistico”, ha detto mercoledì Said Al-Rahbi. “Sono uno scalatore e la via mi piace, si adatta alle mie capacità”, ha spiegato il corridore 21enne. Ritornerà in particolare a Qurayyat, dove lo scorso autunno ha rivendicato il titolo di campione nazionale dell’Oman. “Non è una salita molto lunga, ma è sufficiente per fare le differenze”, ha detto Al-Rahbi a proposito della salita (2,8 km, 6,5%) che ha portato all’arrivo a Qurayyat, il giorno 3. Conosce anche la famigerata Green Mountain, un campo di allenamento per lui. “Questi 6 chilometri sono i più difficili”, dice con un sorriso.