Inter, Bastoni: confermata distorsione alla caviglia

Alessandro Bastoni, uscito dal campo per un infortunio alla caviglia nel corso della sfida di Coppa Italia contro la Roma.

“Alessandro Bastoni è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra – si legge nel comunicato del club nerazzurro -. Il giocatore sarà rivalutato nei prossimi giorni“. Per quanto riguarda i tempi di recupero del centrale, dunque, al momento non ci sono indicazioni precise, ma la buona notizia è che non ci sarebbero interessamenti ai legamenti dell’articolazione.