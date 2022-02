Domenica 13 Febbraio, sul ring a Cantù con “Arena Fit Boxing Day”

Si disputerà domenica 13 febbraio a partire dalle ore 16 la manifestazione pugilistica “Arena Fit Boxing Day”, sul ring dell’Arena Fit di Cantù (CO), organizzata dalla Ares Boxe di Appiano Gentile (CO) con il sostegno della Federazione Pugilistica Italiana.

Otto gli incontri in programma, con atleti provenienti dalla Lombardia, tra i quali tre pugili dell’Ares Boxe Jessica Bellusci, Luca Modoni e Giuseppe Siclari, dal Piemonte e due campani, di Caserta, iscritti al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Grande carica nelle parole del promotore, nonché maestro della Ares Boxe di Appiano Gentile, Marco Antognaccetti: “Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, che aveva riportato intorno al ring il pubblico comasco appassionato di pugilato, abbiamo deciso di replicare questa manifestazione. Come sempre, gli sfidanti sono stati scelti accuratamente, in base a valore e incontri passati, per garantire al pubblico sfide sempre equilibrate ed avvincenti, di cui molte con atleti con anni di esperienza sul ring”. Un grazie particolare ai due sponsor che ci hanno permesso di organizzare l’evento: Termotecnica Rossi di Paolo Rossi e Vimafer di Massimo Vivaldi