Serie A: venezia-Milan 0-3

Nel primo anticipo della 21a giornata di Serie A, il Milan batte 3-0 il Venezia e si porta in vetta con due punti sull’Inter, nerazzurri con due gare in meno

.Il Milan passa al Penzo dopo 2′ con rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic . A inizio ripresa Theo Hernandez trova il raddoppio di sinistro (48′) e al 59′ fa doppietta realizzando il rigore assegnato per un parata di mano di Svoboda (espulso) sulla linea proprio dopo una sua conclusione.

IL TABELLINO

VENEZIA-MILAN 0-3

Venezia (4-3-3): Romero , Mazzocchi , Svoboda , Ceccaroni , Haps Cuisance (15′ st Kiyine ), Busio (34′ st Fiordilino ), Ampadu , Aramu (15′ st Johnsen ), Okereke(43′ st Bjarkason), Henry (15′ st Crnigoj ). A disp.: Lezzerini, Molinaro, Forte, Sigurdsson, Modolo, Schnegg, Peretz. All.: Zanetti

Milan (4-2-3-1): Maignan , Florenzi (43′ st Stanga ), Kalulu , Gabbia , Theo Hernandez , Tonali , Bakayoko , Saelemaekers (1′ st Messias ), Diaz (28′ st Maldini ), Leao(17′ st Rebic ), Ibrahimovic (28′ st Giroud ). A disp.: Mirante, Nava, Conti, Krunic. All.: Pioli

Arbitro: Irrati

Marcatori: 2′ Ibrahimovic (M), 3′ st e 14′ st rig. Theo Hernandez (M)

Ammoniti: Saelemaekers (M), Gabbia (M), Ceccaroni (V), Tonali (M)

Espulsi: Al 13′ st Svoboda (V) per aver salvato un gol con la mano