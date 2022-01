Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Samp

“Ce ne sono successe tante e la squadra ha reagito con forza, cosa non facile. Oggi i ragazzi hanno avuto un atteggiamento esemplare. Arriviamo da un momento particolare, soprattutto in casa abbiamo lasciato tanta roba dietro. Ora recuperare punti è dura e non possiamo fallire, per cui bisogna vincere le partite. Il gol di Petagna è stato liberatorio“