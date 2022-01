Lega Serie A le decisioni: per due turni solo 5mila persone allo stadio, tre partite rinviate

La decisione dell’Assemblea: per due turni limite di presenze sugli spalti, con i settori ospiti chiusi, per contrastare l’emergenza Covid.

Ieri la telefonata di Draghi a Gravina, con il premier che ha chiesto di valutare l’ipotesi di giocare a porte chiuse. Le società, intanto, chiedono un “coordinamento delle Asl territoriali per una gestione uniforme”. Tre Tar danno ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena per Udinese, Torino e Salernitana. Il Tar dell’Emilia conferma la quarantena per il Bologna.

fonte:SkyTg24