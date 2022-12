SERIE BKT – risultati 16^ giornata

Il big-match tra Reggina e Frosinone se lo aggiudica la formazione ciociara 3-0.

Giallo-azzurri a +6 in vetta. In due al 3° posto: ecco il Bari (che passa 3-0 a Cittadella) insieme al nuovo Genoa di Gilardino che piega 2-0 il Sudtirol. Il Brescia fa 1-1 nel recupero a Cosenza, Modena rimontato 2-2 dal Venezia. La Spal rischia sul campo del Perugia, ma strappa lo 0-0

REGGINA-FROSINONE 0-3

34′ Mulattieri, 50′ Insigne, 68′ Szyminski

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara (65′ Crisetig); Fabbian, Majer, Hernani (56′ Gori); Canotto (65′ Ricci), Menez (71′ Liotti), Rivas (56′ Cicerelli). All. Inzaghi

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden (86′ Lulic), Mazzitelli, Boloca; Insigne (74′ Ciervo), Mulattieri (75′ Borrelli), Garritano (74′ Caso). All. Grosso

Ammoniti: Menez (R), Insigne (F), Turati (F), Borrelli (F)

CITTADELLA-BARI 0-3

13′ Scheidler, 32′ Folorunsho, 69′ Maita

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (46′ Carriero), Frare, Del Fabro, Donnarumma; Vita, Branca, Mastrantonio (69′ Mazzocco); Antonucci (69′ Embalo); Tounkara (49′ Cassandro), Magrassi (7′ Lores Varela). All. Gorini

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello (87′ D’Errico), Benedetti (87′ Terranova); Folorunsho (75′ Mallamo), Botta (64′ Bellomo); Scheidler (75′ Salcedo). All. Mignani

Ammoniti: Lores Varela (C), Mastrantonio (C), Carriero (C), Maiello (B)

GENOA-SUDTIROL 2-0

65′ Puscas, 94′ Aramu

GENOA (4-3-1-2): Semper; Hefti (87′ Vogliacco), Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello (61′ Puscas), Frendrup, Strootman; Aramu; Gudmundsson (75′ Galdames), Coda (87′ Yeboah). All. Gilardino

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra (75′ D’Orazio); Tait, Crociata (46′ Casiraghi), Nicolussi Caviglia, Rover (83′ Voltan); Siega (55′ Mazzocchi), Marconi (55′ Odogwu). All. Bisoli

Ammoniti: Gudmundsson (G), Rover (S), Bisoli (S), Hefti (G), Berra (S), Sabelli (G), Marconi (S), Aramu (G)

COSENZA-BRESCIA 1-1

72′ Larrivey (C), 92′ Bianchi (B)

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi (50′ La Vardera); Florenzi (80′ Vallocchia), Calò, Brescianini (65′ D’Urso); Merola (65′ Nasti), Brignola (80′ Meroni); Larrivey. All. Viali

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Papetti, Mangraviti, Jallow (85′ Pace); Bertagnoli (63′ Benali), Van De Looi, Viviani (70′ Labojko); Ndoj (46′ Galazzi); Moreo (70′ Ayé), Bianchi. All. Clotet

Ammoniti: Van De Looi (B), Florenzi (C), Rigione (C)

MODENA-VENEZIA 2-2

37′ rig. Tremolada (M), 53′ Bonfanti (M), 60′ Crnigoj (V), 90′ Johnsen (V)

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Renzetti (46′ Ponsi); Magnino, Gerli (88′ Poli), Armellino; Tremolada (74′ Azzi), Falcinelli (63′ De Maio); Bonfanti (74′ Marsura). All. Tesser

VENEZIA (3-5-2): Bertinato; Wisniewski, Ceppitelli (46′ Johnsen), Ceccaroni; Zampano, Crnigoj (63′ Novakovich), Tessmann, Busio (85′ Andersen), Haps (85′ Candela); Pohjanpalo (90′ Modolo), Pierini. All. Vanoli

Ammoniti: Zampano (V), Cittadini (M)

PERUGIA-SPAL 0-0

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Rosi (81′ Vulikic); Casasola, Bartolomei, Santoro, Paz (86′ Lisi); Kouan (81′ Luperini); Olivieri (86′ Di Serio), Melchiorri (70′ Strizzolo). All. Castori

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Tunjov (63′ Fiordaliso), Proia (46′ Maistro), Esposito, Zanellato (76′ Valzania), Tripaldelli; Finotto (63′ Rabbi), Moncini (15′ La Mantia). All. De Rossi

Ammoniti: Varnier (S), Meccariello (S), Paz (P)

Note: Melchiorri (P) calcia rigore sulla traversa al 62′