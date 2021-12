Verona è già alle porte. Oggi alle 18 si giocherà l’atteso derby veneto alla Kioene Arena. Canella: “Resettiamo”.

(diretta su VolleyballWorld).

La squadra di Cuttini torna in campo tre giorni dopo la battuta d’arresto dell’Allianz Cloud e affronterà tra le mura amiche Verona. Il primo derby veneto della stagione alla Kioene Arena, delicato anche dal punto di vista della classifica: solo tre lunghezze, infatti, dividono le due squadre, con gli scaligeri a quota 8 punti.

RESETTARE. Archiviare e concentrarsi subito sulla prossima partita. Questo è il pensiero di Andrea Canella che, alla vigilia del match, è intervenuto così: “Con Verona dobbiamo resettare la testa dopo la prestazione di domenica, giocando ogni tre giorni è l’unica opzione possibile. Da lunedì ci siamo rimessi al lavoro, abbiamo visto quello che non ha funzionato contro Milano e ci impegneremo al massimo per andare a fare una buona partita con Verona. E’ un derby al quale teniamo tanto e proveremo a portare a casa punti importanti per la classifica”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 29 i precedenti tra le due formazioni. Il bilancio è a favore di Verona (17-12), ma nelle sfide degli ultimi 3 anni i risultati hanno sorriso di più ai bianconeri (5-3). Il match sarà arbitrato da Ilaria Vagni (1° arbitro) e Rocco Brancati (2° arbitro) mentre l’addetto al video check sarà Roberto Danieli.

BIGLIETTI DISPONIBILI E PROSSIMI APPUNTAMENTI. Sono ancora disponibili, esclusivamente online, i biglietti per assistere al match di mercoledì 8 dicembre alla Kioene Arena. Per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata http://pallavolopadova.com/biglietti/. Le biglietterie dell’impianto padovano rimarranno chiuse il giorno della sfida, ma sarà comunque possibile acquistare i tagliandi fino a 30’ dopo l’inizio dell’incontro tramite il circuito Vivaticket.

L’11 dicembre (ore 18 in diretta su RaiSport ch.58 e VolleyballWorld), invece, i bianconeri sono attesi in Calabria per sfidare Vibo Valentia.