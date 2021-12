Finali Nazionali Winter Edition Rimini 2021:chiude oggi con Ginnastica per tutti e acrobatica la 2^ Edizione Invernale alla Fiera di Rimini

Si è conclusa la terza giornata delle Finali Nazionali Winter Edition – Rimini 2021, evento organizzato da Esatourgroup e Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), con il Comune di Rimini, con il CONI Regionale Emilia Romagna e ovviamente con Italian Exhibition Group che ospita la manifestazione.

Da domani in arrivo anche la Ginnastica per Tutti e la Ginnastica Acrobatica che scenderanno sui campi di gara il giorno 8, giornata conclusiva di questa edizione invernale.

Si sono concluse le competizioni di Parkour con l’assegnazione dei titoli italiani nelle varie specialità e categorie.

Circa 1500 i visitatori non partecipanti che hanno popolato i padiglioni della fiera di Rimini, la maggior parte genitori ed amici dei partecipanti.

Impeccabile come sempre l’organizzazione dei campi gara e la gestione elettronica ed informatizzata dei punteggi che, attraverso il sito gymresult.it consente di seguire anche in live l’andamento delle competizioni dal punto di vista delle classifiche.

Come sempre nutrita e di qualità la schiera degli ufficiali di gara, circa 150 delle diverse sezioni di attività.

Terminano la composizione della squadra chiamata da Federazione Ginnastica d’Italia, 20 segretari di gara, 15 direttori di gara ed una decina di componenti dello Staff FGI.

A tutto ciò si aggiunge la grande macchina del comitato organizzatore con l’impeccabile staff ristretto a coordinamento delle varie componenti organizzative e degli oltre 30 volontari, alcuni nuovi ed altri ormai legati affettivamente a questo grande evento e che non hanno mancato di dare la loro tempestiva disponibilità.

“Una manifestazione che si basa sulla partecipazione e sulla condivisione di emozioni” – cosìEmiliana Polini, Direttrice Tecnica sezione Nazionale Ginnastica per Tutti – descrive l’evento di Rimini. “partecipano società da tutta Italia, si spazia su più discipline, si arriva negli splendidi padiglioni della Fiera senza una fase si qualificazione, la selezione è a discrezione delle società che si iscrivono e ciò consente che tutti i protagonisti delle varie discipline siano fieri e onorati di essere qui; è una partecipazione premiante, atleti e atlete infatti non sono scelti solo in base ai risultati ottenuti nel corso dell’anno, ma soprattutto per l’impegno profuso in palestra, per i comportamenti. Questo è lo spirito con cui si gareggia, è bell”o vedere tanti giovanissimi stare insieme, tutti desiderosi di fare una bella gara, ma tutti sempre coinvolti non solo nel risultato finale.



E domani inizia la Ginnastica per Tutti: “Questa disciplina ha la peculiarità di essere un mix dove atleti e atlete si cimentano su più attrezzi misti (artistica e ritmica). Credo sia bello e importante perché è un modo concreto di creare un gruppo e di dare a tutti una possibilità di far parte di un gruppo. Questa location è la sede perfetta per creare questa armonia, è entusiasmante esserci, è un evento davvero inclusivo”.

La seconda edizione invernale si concluderà domani 8 dicembre, i biglietti sono ancora acquistabili al costo di € 15,00 al giorno su Vivaticket. Ingresso gratuito per i minori di 6 anni.