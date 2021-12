Champions League: Juventus-Malmoe . Le probabili formazioni

Stasera oltre all’Atalanta impegnata alle ore 21 contro il Villareal, la Juve scenderà in cmapo all’Allianz Stadium ore 18,45 cootro il Malmoe per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League

I bianconeri, già qualificati per gli ottavi di finale, sfidano il Chelsea (impegnato in casa dello Zenit) in un difficile duello a distanza per il primo posto (al momento occupato dai Blues, dopo il 4-0 di Stamford Bridge sulla Juve).





Juventus-Malmoe

Le probabili formazioni





JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Arthur, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Rabiot; Kean. All.: Allegri.



MALMOE (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All.: Tomasson.