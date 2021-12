Atalanta-Villarreal è stata rinviata per neve esi giocherà giovedì alle 19.

Dopo una prima comunicazione che indicava nelle 16.30 l’orario del nuovo fischio d’inizio, la Uefa è tornata sui propri passi accogliendo le richieste dei due club (delll’Atalanta in primis) che hanno insistito per scendere in campo più tardi, al fine di tutelare i tifosi e consentirne un più agevole accesso allo stadio dopo l’orario lavorativo.