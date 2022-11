Spezia – Udinese 1-1. Lovric risponde a Reca

Finisce 1-1 tra Spezia e Udinese.

Al Picco, i liguri più intraprendeti passano in vantaggio con Reca (33′).La squadra di Gotti sfiora il raddoppio m, la traversa di no ad Ampadu. Gol mancato , gol subito : Lovric al (43′) insacca dopo una gran giocata di Success, salvando dal ko la formazione di Sottil che però non vince da sei partite. I friulani salgono a 24 punti, mentre gli uomini di Gotti si portano a quota 10.

IL TABELLINO

SPEZIA-UDINESE 1-1

Spezia (3-5-2): Zoet ; Ampadu , Kiwior (12′ st Caldara ), Nikolaou ; Holm , Bourabia (1′ st Amian ), Ekdal 6 (12′ st Bastoni ), Agudelo , Reca (30′ st Ellertson ); Verde (24′ st Maldini ), Nzola . A disp.: Zovko, Dragoswki, Sala, Hristov, Beck, Ferrer, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca. All.: Gotti

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Perez , Bijol , Nuytinck (34′ st Samardzic ); Pereyra, Lovric (15′ st Jajalo ), Walace , Arslan (1′ st Ehizibue ), Ebosse ; Success (40′ st Nestorovskiv), Deulofeu (15′ st Beto 5,5). A disp.: Padelli; Piana, Ebosele, Abankwah, Buta. All.: Sottil

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33′ Reca (S), 43′ Lovric (U)

Ammoniti: Arslan (U), Bourabia (S), Kiwior (S), Success (U), Nuytinck (U), Bastoni (S