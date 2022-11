Napoli – Empoli 2-0. Lozazo – Zielinski , toscani k.o.!

Il Napoli centra la decima vittoria consecutiva. Al Maradona Lozano su calcio di rigore e Zielinski abbattono il muro dell’Empoli

.Il Napoli vola a 38 punti in classificas.Al Maradona l’Empoli alza il muro , le difficoltà anche se il possesso palla supera il 70% sono nelle conclusioni degli azzurri verso la porta di Vicario.

Nella rirpesa la difesa ben organizzata da Zanetti regge . Spalletti chiama in causa Lozano, Zielinski ed Elmas , fuori Ndombele, Raspadori e Politano, così arriva la scossa e il vantaggio al 69′ su calcio di rigore messo a segno da Lozano; il fallo di Marin su Osimhen. L’Empoli rimane in dieci per doppio giallo all’ex azzurro Luperto . Il Napoli controlla e con l’uomo in più fa girare bene la palla. All’88’ arriva il raddoppio: Lozano evita Paris il cross rasoterra trova pronto Zielinki di sinistro a battere per la seconda volta Vicario.





IL TABELLINO

NAPOLI-EMPOLI 2-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (45′ st Demme), Ndombele (19′ st Elmas); Politano (19′ st Zielinski), Osimhen (45′ st Simeone), Raspadori (19′ st Lozano).

A disp.: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zedadka, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (14′ st Akpa Akpro), Marin (40′ st Ekong), Bandinelli (28′ st Henderson); Baldanzi (28′ st Grassi), Bajrami; Satriano (14′ st Lammers).

A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Ebuehi, Ebuehi, Guarino, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 24′ st rig. Lozano (N), 43′ st Zielinski (N)

Ammoniti: Ostigard (N); Bandinelli, Satriano, Parisi (E)

Espulsi: 74′ Luperto (E) – doppia ammonizione