Carnesecchi alza la saracinesca. Cremonese – Milan 0-0

La Cremonese conquista un’ottimo pareggio casalingo contro il Milan. Rossoneri a-8 dal Napoli.

Protagonista assoluto del match il portiere grigiorosso Carnesecchi nche nega il gol al Milan in ben quattro occasioni. 26′ si oppone con il piede su Origi, al 36′ smanaccia un colpo di testa di Thiaw, al 40′ respinge un tiro potentissimo di Messias e al 68′ non si fa sorprendere dal tiro-cross di Leao.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-0

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione (18′ st Sernicola), Escalante, Castagnetti (25′ st Pickel), Meité, Valeri (43′ st Quagliata); Afena-Gyan (18′ st Buonaiuto), Ciofani (18′ st Okereke). A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Baez, Acella, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All.: Alvini.

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw (15′ st Kalulu), Kjaer, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali (38′ st Krunic), Ballo-Touré; Diaz (29′ st De Ketelaere); Rebic (38′ st Lazetic); Origi (15′ st Leao). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Adli. All.: Pioli.

Arbitro: Rapuano

Marcatori:

Ammoniti: Ghiglione (C), Vasquez (C), Leao (M), Valeri (C), Meité (C), Lazetic (M), De Ketelaere (M)