Serie BKT , risultati 12^ giornata

Il Brescia vola in testa alla classifica. Pisa sconfitto Pisa sconfitto al Tombolato dal Cittadella . Il Lecce, batte il Parma , salentini al secondo posto in classifica Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

Venerdì 5 novembre

Cosenza-Reggina 0-1

(55′ Montalto)

Sabato 6 novembre

Alessandria-Ternana 0-2

(14′ e 41′ Donnarumma)

Ascoli-Vicenza 2-1

(21′ Dionisi (A), 43′ aut. Brosco (A), 62′ Diaw (V))

Como-Perugia 4-1

(7′ La Gumina (C), 16′ rig. Cerri (C), 19′ Bellemo (C), 29′ Solini (C), 48′ De Luca (P))

Cremonese-SPAL 1-1

(33′ Buonaiuto (C), 44′ Melchiorri (S))

Brescia-Pordenone 1-0

(78′ Moreo)

Benevento-Frosinone 1-4

(35′ e 45’+3 Lulić (F), 50′ Charpentier (F), 75′ Cicerelli (F), 79′ Di Serio(B))

Domenica 7 novembre

Lecce-Parma 4-0

(16′, 31′ rig. e 44′ Coda, 37′ Strefezza)

Crotone-Monza 1-1

(17′ Colpani (M), 85′ Donsah (C))

Cittadella-Pisa 2-0

(47′ Antonucci, 90+2′ Baldini)

CLASSIFICA: Brescia 24, Lecce 23, Pisa 22, Reggina 22, Frosinone 21, Benevento 19, Como 19, Cremonese 19, Cittadella 19, Ascoli 18, Monza 18, Perugia 17, Parma 16, Ternana 16, SPAL 14, Cosenza 14, Alessandria 8, Crotone 8, Vicenza 4, Pordenone 3.