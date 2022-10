ll fine settimana viene lanciato al Circuit de Nevers Magny-Cours

I piloti della Coupe Pièces Auto GT Hyper Sprint hanno aperto le gare questo fine settimana in Borgogna, scena del penultimo round della stagione 2022 della Ultimate Cup Series Coupe Pièces Auto GT Hyper Sprint – gara 1 (20:00): La prima vittoria del weekend per Amaury Bonduel Hugo Chevalier ha fatto segnare il miglior tempo in Q1, domando il tracciato di 4.411 chilometri in 1:36.514 con la #4 Racetivity Audi R13 DTM, relegando Amaury Bonduel e il #28 BDR Competition Grupo Prom Lamborghini Super Trofeo, guidato da Amaury Bonduel, a quasi due secondi (1:38.335). La seconda fila è stata condivisa dalla Bentley Continental #107 CMR GT3 di Nigel Bailly e la #88 di Rudy Servol.

Dalle qualifiche di questo pomeriggio è calata la notte sul circuito ed è proprio in condizioni notturne che il primo confronto si terrà. Una caratteristica che avrà ragione per la partecipazione dell’Audi R13 DTM. In effetti, l’auto non lo è dotato di proiettori sufficientemente efficaci in queste condizioni, lasciando così vacante il primo posto in griglia. Secondo in griglia, Amaury Bonduel ha avuto mano libera allo spegnimento del semaforo. Era il pilota della #28 Lamborghini già qualche lunghezza davanti ai suoi rivali. Solo in testa davanti alla Bentley, il belga ha dovuto scontare il rigore per la sua categoria ed è uscito subito dietro la Bentley di Rudy Servol. Quest’ultimo ha cercato di resistere, ma alla fine ha perso al belga che ha imposto la Lamborghini n°28 dopo 15 giri, con il miglior giro in gara come bonus. 2° al finale, il pilota della Bentley n°88 ha conquistato la vittoria in UGT3A, davanti alla Renault RS01 n°21/G2 Racing AG e la Bentley n°107/CMR di Nigel Baill.