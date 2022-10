“In city Golf” lo swing a Trentolo spettacolo nel centro storico

A Trento torna per la quinta volta il golf in versione ‘urban’. Il 22 ottobre le strade della città del Concilio diventeranno uno straordinario campo verde per l’evento super cool “Southwest Greens Central Europe In City Golf – presented by Engel & Völkers Trentino”. Il torneo di golf va oltre ogni immaginazione e diventa un tutt’uno con la gente e i turisti che passeggiano nelle vie centrali, attratti dalla magia e dalle originali buche all’aperto. Ogni buca è uno strike e i golfisti più o meno esperti realizzeranno un vero e proprio tour sportivo per eseguire il miglior ‘putt’ della storia. La competizione passa in secondo piano, per far splendere e risaltare le bellezze architettoniche della città e per vivacizzare una giornata a tutto sport. Un matrimonio…al tiro, quello dello scorso anno della coppia Marco Valer e Alice Faggionato che, dopo aver giurato amore eterno in Municipio a Trento, si sono messi subito alla prova nella curiosa buca di In City Golf in Via Belenzani dedicata all’Autostrada A22. E poi un giovanissimo di 5 anni ha sbalordito il pubblico segnando un ‘hole in one’ alla buca Bar Pasi in Piazza Fiera. Classe ed eleganza sono le parole chiave dell’evento gestito dall’azienda Curtes di Kurt Anrather e nato nel 2010 a Cortina, con il primo lancio dalle Tofane con la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Carolina Kostner. Dal 2010 fino ad oggi hanno sfilato diversi VIP agli eventi ‘In City Golf’, tra cui Peter Fill e Giorgio Rocca, campioni dello sci alpino, Pietro Piller Cottrer, campione del mondo e olimpico di sci di fondo, Jutta Kleinschmidt, ex pilota tedesca di rally, Marko Rehmer, ex calciatore tedesco, e molti altri ancora. L’impatto mediatico degli eventi by Curtes è davvero forte, sia attraverso le piattaforme online e social che le testate giornalistiche. Sono molte le collaborazioni con Curtes per questo evento. Gli organizzatori possono contare su importanti partners come Engel & Völkers Trentino, agenzia immobiliare, Southwest Greens, azienda che offre la più alta qualità di erba sintetica, l’ApT Trento-Monte Bondone, il Comune di Trento, Internorm, azienda di finestre e infissi, Maserati Rossocorsa, Hi Hotels Gym e Spa di Trento, Cassa di Trento, Fiemme Tremila, Autostrade del Brennero SpA, Mortec Tooor!, azienda che sviluppa sistemi di porte in Alto Adige e in Trentino, Trentino Marketing, MUSE, Dolomiti Energia, Tenuta San Leonardo 1724, Raimondi e Trentino4Service. Saranno allestite 18 buche di design, le quali verranno svelate a breve, perché…l’attesa aumenta il desiderio.