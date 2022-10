Il podismo nel cuore del borgo di Tortoreto Alto: il 16 ottobre torna l’appuntamento col Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini

Sta intensamente lavorando e curando tutto nei minimi particolari lo staff dell’Adriatico Team per l’imponente impegno organizzativo programmato per domenica 16 ottobre: dopo lo stop negli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia, ritorna in grande stile il Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini. Foto:partenza edizione 2019.

Il percorso della gara competitiva misura 9,9 chilometri ed è quello dell’edizione 2019 tra i luoghi simbolici di Tortoreto Alto: tra questi la famosa Torre dell’Orologio antistante la partenza da Piazza Campo della Fiera e con l’arrivo fissato in via XX Settembre.

E si può essere certi del successo di questa manifestazione grazie a un gran numero di concorrenti che non vedono l’ora di prendere parte a questa classica podistica di fine stagione aderente ai circuiti CorriMaster Abruzzo e Piceni & Pretuzi.

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate online sul sito www.corrimaster.it (poi cliccare sulla voce Area Gare) entro le ore 23.00 di venerdì 14 ottobre. Sarà comunque possibile iscriversi in loco anche domenica 16 ottobre, giorno della gara, entro le 8:30.

Per la camminata non competitiva di 5 chilometri, si potranno effettuare in loco la mattina di domenica 16 ottobre dalle 8:00 alle 9:00.

Il costo della gara competitiva è di 10 euro, la camminata non competitiva 5 euro.