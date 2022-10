Il 10.10 alle 10 l’omaggio a Maradona

Si tratta del primo omaggio virtuale al mondo, durerà 24h e sarà disponibile su weplayforpeace.org.Su TicketOne i biglietti per la Partita per la Pace, con possibilità di effettuare donazioni.La Partita si terrà il 14 novembre a Roma e vedrà la partecipazione delle più grandi stelle del calcio mondiale. Una tecnologia olografica con uno show spettacolare permetterà di sentire Diego ancora presente.

Il 10.10, alle 10. Non si poteva scegliere un momento più simbolico per lanciare l’omaggio al più celebre numero 10 della storia del calcio, Diego Armando Maradona.

Lunedì 10 ottobre, alle 10 del mattino, sarà lanciato il primo omaggio virtuale al mondo, che culminerà in quello reale, in occasione della Partita per la Pace, prevista a Roma, il 14 novembre.

L’omaggio virtuale, che permetterà di godere dell’affetto e dell’emozione che provoca Maradona,

durerà 24h e sarà disponibile sul sito weplayforpeace.org.

Quello del 10 del 10 non sarà solo un omaggio al più grande calciatore di tutti i tempi, ma promuoverà i valori di Scholas, organizzatore della Partita per la Pace, basati sullo sport, l’arte e la tecnologia.

In questo omaggio il numero 10 di Diego sarà l’asse che permetterà alle persone di tutto il mondo di percorrere messaggi sulla pace e su Maradona. Giocatori di calcio, giovani, i suoi famigliari, i suoi amici, l’arte e molti ricordi della sua vita aiuteranno a sentire Diego più vicino a noi.

Sulla piattaforma TicketOne.it si possono già acquistare i biglietti della Partita, con un valore di €10 per curva e distinti, €15 per Tribuna Tevere e €20 per Tribuna Montemario; con valore ridotto per i bambini sotto i 10 anni rispettivamente €5, €10 e €15.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficienza. In questa edizione, come nelle precedenti, i fondi raccolti hanno contribuito a sostenere le attività e le iniziative del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.

Sarà inoltre possibile effettuare una donazione, acquistando un biglietto che sarà poi utilizzato da altri beneficiari e bisognosi, come bambini, scuole, associazioni di volontariato, etc: un modo nuovo e molto semplice per sostenere le finalità della Partita e al tempo stesso dare a qualcun altro la possibilità di partecipare all’evento. Anche questo biglietto di donazione potrà essere acquistato su Ticketone.

Informazioni sull’evento

La Partita per la Pace, giunta alla 3a edizione, si terrà il 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, alle 17, per favorire la partecipazione all’evento di bambini e famiglie.

Promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico da Scholas, la Partita per la Pace vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende del calcio, di diverse religioni e credenze, che insieme al Papa faranno questo nuovo appello alla pace.

Questa edizione sarà molto speciale e sentita, sia per l’urgenza di un appello per la pace, che porterà ad una partecipazione di giocatori mai vista prima, sia perché sarà l’occasione per ricordare e celebrare – alla presenza di tutta la famiglia e gli amici, per la prima volta tutti insieme – Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas.

Il 29 settembre si è tenuta, in Vaticano, la conferenza stampa di presentazione, alla presenza di Ciro Ferrara, compagno di squadra di Maradona nel Napoli e testimonial dell’iniziativa, Claudio Lotito e Ciro Immobile, rispettivamente Presidente e capitano della S.S. Lazio e anche di una delle due squadre partecipanti, Marash Kumbulla e Francesco Pastorella, rispettivamente giocatore e dirigente dell’A.S. Roma, José María del Corral, Direttore Mondiale di Scholas, e Roberto Sarti, organizzatore dell’evento.

Durante la conferenza stampa sono stati annunciati i primi giocatori che prenderanno parte: Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara e Hristo Stoichkov. Altri dettagli sull’evento e l’elenco dei giocatori saranno rivelati settimana dopo settimana.

Hanno già sostenuto l’iniziativa giocatori come Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, Ivan Rakitic e Maxi Rodriguez.

In occasione della Partita si svolgerà un altro omaggio a Maradona, tramite l’uso di una tecnologia olografica all’avanguardia, Holonet, che regalerà agli spettatori uno spettacolare show mai visto prima, che riporterà a galla emozioni e ricordi, permettendo a tutti di sentire Diego ancora presente.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri sostegni che si aggiungeranno all’evento, come quelli, tra gli altri, del Comune di Roma e della Regione Lazio