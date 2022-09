Spalletti:” chi indossa la maglia del Napoli dovrebbe fare sempre queste prestazioni”

La Champions del Napoli è iniziata con i fuochi d’artificio:4-1 ai vice campioni d’Europa del Liverpool

Luciano Spalletti pacato , quasi serioso ai microfoni Sky Sport , ha commentato la partita:

“Non voglio arroganza o presunzione, chi indossa la maglia del Napoli dovrebbe fare sempre queste prestazioni”. Il successo però è stato importante: “Sicuramente dà consapevolezza, ma dobbiamo essere più continui ed aumentare il livello di personalità”.

“Stasera il Napoli ha fatto il Napoli contro una squadra forte e la strada è quella giusta. Questo però bisogna farlo a prescindere dall’avversario, senza ansia”.

Tra i protagonisti in campo Zielinski e Kvicha, ma Spalletti ha messo i difensori sotto i riflettori: “Rrahmani ha fatto una grande partita perché non ha concesso nulla, così come Kim. A centrocampo hanno corso e giocato di qualità, ma non è stato il mio miglior Napoli. L’anno scorso abbiamo fatto grandi partite che ci sono state poco riconosciute”.