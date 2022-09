Europa League: La Roma stecca alla prma uscita. Giallorossi sconfitti 2-1 dal Ludogorets

Debutto con una sconfitta la Roma di Mourinho in Europa League.

Nel primo turno del Gruppo C la squadra di Mourinho perde 2-1 con il Ludogorets. Su un terreno di gioco in condizioni pessime , i giallorossi non trovano le giuste geometrie e il primo tempo finisce a reti inviolate e con un palo di Mancini di testa. Nella ripresa poi i gol che segnano il match. Cauly (72′) sblocca tutto approfittando di unaleggerezza di Smalling. la Roma si catapulta in avanti e pareggia con un colpo di testa Shomurodov (86′) su cross di Pellegrini. nemmeno il tempo di mettere la palla al centro che i bulgari raddoppiano con il neo acquisto il brasiliano Nonato (88′) .



IL TABELLINO

LUDOGORETS-ROMA 2-1

Ludogorets (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Witry, (42′ st Terziev), Nedyalkov; Cauly (42′ st Dimitrov), Piotrowski, Cafumana (32′ Nonato); Tekpetey, Thiago, Despodov (25′ st Rick).

A disp.: Sluga, Hristov, Tissera, Gropper, Plastun, Georgiev, Yordanov, Delev. All.: Simundza

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (30′ st Volpato), Smalling, Ibanez; Celik (22′ st Spinazzola), Cristante (30′ st Bove), Matic (30′ st Camara), Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti (22′ st Shomurodov).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Vina, Tripi. All.: Mourinho

Arbitro: Pawson

Marcatori: 27′ st Cauly (L), 41′ st Shomurodov (R), 43′ st Nonato (L)

Ammoniti: Show, Nedyalkov, Piotrowski (L)