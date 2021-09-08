SERIE BKT – Designazioni 3ª Giornata di andata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 11 settembre.
ALESSANDRIA – BRESCIA h. 14.00
FOURNEAU
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: ANGELUCCI
Var: BANTI
Avar: ROCCA
BENEVENTO – LECCE Venerdì 10/09 h. 20.30
SANTORO
RASPOLLINI – CECCON
IV: SAIA
VAR: PICCININI
AVAR: ROSSI C.
COMO – ASCOLI h. 14.00
GIUA
MIELE D. – DELLA CROCE
IV: SCARPA
VAR: SERRA
AVAR: MARGANI
COSENZA – LR VICENZA Domenica 12/09 h. 14.00
PRONTERA
SCHIRRU – CAPALDO
IV: VIRGILIO
VAR: DI MARTINO
AVAR: PRENNA
CREMONESE – CITTADELLA Domenica 12/09 h. 16.15
PATERNA
VIVENZI – VIGILE
IV: GIORDANO
VAR: GHERSINI
AVAR: DE MEO
CROTONE – REGGINA h. 18.30
FABBRI
CARBONE – YOSHIKAWA
IV: RUTELLA
VAR: SACCHI
AVAR: PAGNOTTA
FROSINONE – PERUGIA h. 14.00
GARIGLIO
GARZELLI – FONTEMURATO
IV: CARRIONE
VAR: DOVERI
AVAR: MASTRODONATO
PORDENONE – PARMA Domenica 12/09 h. 20.30
MAGGIONI
LO CICERO – LOMBARDI
IV: ARACE
VAR: DIONISI
AVAR: AFFATATO
SPAL – MONZA h. 14.00
MASSIMI
FIORE – SCATRAGLI
IV: GALIPO’
VAR: MANGANIELLO
AVAR: DI VUOLO
TERNANA – PISA h. 16.15
MARESCA
TRINCHIERI – D’ASCANIO
IV: NICOLINI
VAR: MARINELLI
AVAR: DEI GIUDICI