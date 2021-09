Qual. Mondiali Qatar: Italia-Lituania la probabile formazione. Raspadori dal primo minuto in campo

Questa sera al Mapei Stadium , gli azzurri scendono in campo per il terzo impegno qualificazione ai Mondiali del Qatar.

Dopo i due deludenti pareggi contro Bulgaria e Svizzera la Nazionale azzurra non può più sbagliare, serve una vittoria anmche con largo margine di gol.

Per il ct Roberto mancini non ci sono buone notizie : Chiesa e Zaniolo non saranno del match , entrambi hanno lasciato il ritiro azzurro

Confermato Bonucci alla terza partita consecutiva dall’inizio con Bastoni probabile titolare dallìinizio. Locatelli in mediana e uno fra Bernardeschi e Kean davanti. Panchina invece per Chiellini.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Jorginho, Pessina; Berardi, Raspadori, Bernardeschi.