Motogp – Bagnaia ha vinto il Gp di Gran Bretagna

12esima tappa del Motomondiale 2022 corsa sul tracciato di Silverstone.

Ha studiato bene la corda , così Bagnaia si è portato , al comando a 9 giri dalla fine, resistendo poi agli attacchi di Maverick Vinales, ancora a podio con l’Aprilia e davanti a Jack Miller (Ducati).

Per Bagnaia si tratta della quarta vittoria della stagione, l’ottava in MotoGP, che lo proietta in terza posizione in Campionato a 49 punti da Quartararo, con Aleix Espargarò, stoico a correre “sopra” al dolore dopo l’high-side delle FP4, giunto nono e con 22 punti di ritardo da Fabio Quartararo, oggi ottavo e in difficoltà di motore con la sua Yamaha.

Ottima prova anche di bastianini la rimonta di Enea Bastianini, che in sella alla Ducati Gresini dopo aver perso posizioni e un aletta in partenza a causa di un contatto, è giunto di forza quarto, davanti al rivale nella “rincorsa” alla Ducati Factory 2023, Jorge Martin (Ducati Pramac).

MotoGp Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 40:10.260 2 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing +0.426 3 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team +0.614 4 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp +1.651 5 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing +1.750 6 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +2.727 7 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar +3.021 8 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +3.819 9 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing +3.958 10 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team +6.646 11 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing +7.730 12 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team +13.439 13 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu +13.706 14 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team +13.906 15 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp +16.359 16 4 Andrea Dovizioso Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +20.805 17 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol +21.099 18 87 Remy Gardner Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +24.579 19 6 Stefan Bradl Honda Repsol Honda Team +28.773 20 40 Darryn Binder Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team +33.653 21 25 Raul Fernandez Ktm Tech3 Ktm Factory Racing +35.601 22 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp +36.460