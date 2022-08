Moto3 Gp Gran Bretagna Gara – a Silverstone, vince Foggia

La classe di Dennis Foggia (Honda Leopard), che a pochi giri recupera sugli avversari ed ha tagliato il traguardo in testa davanti alle KTM di Jaume Masia (Red Bull Ajo) e Deniz Oncu (KTM Tech 3).

Quarto all’arrivo è arrivato quindi Kaito Toba (KTM CIP), che ha preceduto un grande Stefano Nepa, quinto con la KTM del Team MTA.

La classifica Mondiale vede ora Garcia in testa con 182 punti, 3 in più del team-mate Izan Guevara, 42 su Dennis Foggia e 55 su Jaume Masia. Un Campionato apertissimo, che vede Foggia ancora in lizza per la vittoria.

Moto3 Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing 37:30.120 2 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +0.252 3 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech3 +0.297 4 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +0.738 5 82 Stefano Nepa Ktm Angeluss Mta Team +0.762 6 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets – Msi +0.881 7 17 John Mcphee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +0.932 8 6 Ryusei Yamanaka Ktm Mt Helmets – Msi +0.936 9 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +1.108 10 99 Carlos Tatay Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +1.790 11 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +1.827 12 19 Scott Ogden Honda Visiontrack Racing Team +2.050 13 20 Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse +2.186 14 54 Riccardo Rossi Honda Sic58 Squadra Corse +2.383 15 31 Adrian Fernandez Ktm Red Bull Ktm Tech3 +21.029 16 23 Elia Bartolini Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +21.064 17 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +21.188 18 72 Taiyo Furusato Honda Honda Team Asia +21.243 19 67 Alberto Surra Honda Rivacold Snipers Team +21.430 20 9 Nicola Fabio Carraro Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +21.454 21 70 Joshua Whatley Honda Visiontrack Racing Team +30.280 22 41 Marc Garcia Ktm Cip Green Power +42.153 23 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +42.165