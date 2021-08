Moto3 Gp Stiria. Vittoria di Acosta

Pedro Acosta ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Stiria classe Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2021 in programma al Red Bull Ring.

Il pilota del team Red Bull KTM Ajo ha sorpassato Sergio Garcia all’ultimo giro, dando inizio ad una bella bagarre con contatto. Sergio Garcia è caduto, ma è riuscito a riprendersi la moto e a tagliare il traguardo in seconda posizione.

Deniz Oncu che partiva in pole position è stato penalizzato.. Il team è rimasto oltre il tempo limite a lavorare sulla moto in griglia e per questo ha dovuto partire dalla pit-lane.

Terzo posto per Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) che ha preceduto Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) e Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3).

Acosta allunga in campionato con +53 su Garcia e 87 su Fenati.

Moto3 Gara Red Bull Ring – Stiria – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 37 Pedro Acosta Ktm Red Bull Ktm Ajo 39:45.869 2 11 Sergio Garcia Gasgas Santander Consumer Gasgas +14.431 3 55 Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +15.410 4 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +15.510 5 71 Ayumu Sasaki Ktm Red Bull Ktm Tech 3 +18.847 6 40 Darryn Binder Honda Petronas Sprinta Racing +20.534 7 6 Ryusei Yamanaka Ktm Carxpert Pruestelgp +30.080 8 92 Yuki Kunii Honda Honda Team Asia +30.174 9 73 Maximilian Kofler Ktm Cip Green Power +30.245 10 31 Adrian Fernandez Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team +36.355 11 12 Filip Salac Ktm Carxpert Pruestelgp +36.437 12 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +36.659 13 17 John Mcphee Honda Petronas Sprinta Racing +36.665 14 28 Izan Guevara Gasgas Santander Consumer Gasgas +37.514 15 24 Tatsuki Suzuki Honda Sic58 Squadra Corse +37.918 16 20 Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse +47.645 17 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +52.877 18 52 Jeremy Alcoba Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +53.006 19 82 Stefano Nepa Ktm Boe Owlride +55.944 20 2 Gabriel Rodrigo Honda Indonesian Racing Gresini Moto3 +1:06.540 21 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech 3 +1:12.291 22 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing +1:22.638 23 54 Riccardo Rossi Ktm Boe Owlride +1:31.488