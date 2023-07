Volley Nations League: l’Italia si disfa del Giappone (3-1)

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (29-2; 28-26; 23-25; 25-20) nella Nations League di volley. ICampioni del Mondo hanno infilato la quarta vittoria consecutiva a Pasay City (Filippine) e hanno conquistato il nono successo stagionale nel prestigioso torneo internazionale

Gli azzurri di del Ct De Giorgi hanno inflitto ai nippoci la proma sconfitta stagionale (per ol momento restano al comando ), mentre gli azzurri salgono al secondo posto in classifica generale (9 vittorie, 26 punti). sapere chi sarà l’avversaria nei quarti di finale che andranno in scena a Gdansk (Polonia) tra una decina di giorni: l’Italia chiuderà tra il secondo e il quinto posto, dunque potrebbe fronteggiare una tra Polonia, Giappone, USA, Brasile, Argentina, Slovenia