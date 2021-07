Berrettini entrranella storia del torneo iù importante al mondo.

Il tennoista italiano si qualifica per la prima volta in carriera in semifinale a Wimbledon: pronostico rispettato contro il canadese Auger-Aliassime, battuto 6-3, 5-7, 7-5, 6-3.

Matteo diventa il secondo italiano tra i migliori 4 del Championships dopo Pietrangeli nel 1960: lo attende Hurkacz, che ha eliminato Federer.