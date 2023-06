La prima semifinale del Roland Garros 2023 è Djokovic-Alcaraz.

Il serbo va sotto di un set con Khachanov, salvo poi rimontare vincendo 3-1, con il punteggio di 4-6, 7-6(0), 6-2, 6-4 in tre ore e quarantatré minuti. Nessuna difficoltà invece per il numero 1 del ranking Atp, che demolisce Stefanos Tsitsipas con un secco 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) in due ore e quindici minuti di gioco. Seconda sfida tra Carlos e Nole, la prima in un Grande Slam.