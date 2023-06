Iniziato il 32° Torneo Internazionale di caclio Giovanile “Città di Cava de Tirreni”, Gennaro Borrelli la star della cerimonia di Apertura

Con la lettura del Giuramento Gennaro Borrelli, attaccante del Frosinone, ha dato ufficialmente il via al 32° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino a sabato 10 giugno. Intense emozioni durante la Cerimonia di Apertura, svoltasi martedì 6 giugno allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA). Protagonisti i “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, il Centro Ginnastica Ritmica Sportiva “ASD Juvenilia” e gli alunni dell’IC “Don Bosco”. L’Arcivescovo Orazio Soricelli ha benedetto le 76 formazioni in gara, tra cui gli svizzeri del Lugano ed i lituani del Kauno Zalgiris. Nella gara inaugurale pareggio tra gli Allievi del Napoli e del Lugano. Nei Giovanissimi esordio boom per la Rappresentativa Nazionale Lega Pro

Musica, ballo e folklore in un magico tourbillon di suoni e colori: spettacolare Cerimonia di Apertura martedì 6 giugno 2023 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA) per la 32ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino a sabato 10 giugno.



Un’autentica festa del calcio giovanile, presentata dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ed impreziosita dalla presenza di varie personalità civili e sportive, tra cui Giovanni Guardini, Capo Delegazione della Rappresentativa Nazionale LND Under 15, che ha portato i saluti ed i complimenti agli organizzatori da parte di Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.



Da rimarcare anche la presenza di S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che ha benedetto le 76 squadre in gara, suddivise in 9 categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2010, Esordienti 2011, Pulcini 2012, Pulcini 2013, Primi Calci e Piccoli Amici).



Grande protagonista della Cerimonia, trasmessa in diretta tv da RTC Quarta Rete, è stato il calciatore Gennaro Borrelli (classe 2000), chiamato in veste di “testimonial” a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via all’edizione 2023. L’attaccante del Frosinone ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale della categoria Allievi.



L’intervento di Borrelli ha rappresentato la degna conclusionedi una serata indimenticabile, nel corso della quale il folto pubblico presente ha potuto apprezzare l’esibizione dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, che hanno dato un saggio “infuocato” del folklore cavese, e l’incantevole spettacolo proposto dal Centro Ginnastica Ritmica Sportiva “ASD Juvenilia”. Molto applaudito pure il messaggio lanciato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, i quali, sostenendo ciascuno una lettera gigante, hanno composto la frase Let’s save the planet (Salviamo il pianeta).



Grande entusiasmo, poi, per la festosa passerella delle 76 formazioni in gara, con in prima fila gli svizzeri del Lugano (Allievi, prima assoluta al Torneo per una squadra elvetica) ed i lituani del Kauno Zalgiris (Esordienti 2010), formazione giovanile di Kaunas, cittadina gemellata con Cava de’ Tirreni dal 2008, che in questi giorni visiteranno i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico. Il tutto in stretta collaborazione con il Comitato per la Promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni, presieduto da Nicola Pisapia.



La Cerimonia di Apertura, conclusasi con un suggestivo spettacolo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Allievi, arbitrata da Domenico Castellone (Sezione di Napoli) della Can C. Molto intenso e combattuto il match tra il Napoli ed il Lugano, terminato 1-1. Vantaggio degli elvetici di mister Teodoro Palatella al 9’ del primo tempo con la rete realizzata da Giacomo Cofussi, pareggio dei partenopei del tecnico Salvatore Galizia al 10’ della ripresa grazie al gol firmato da Salvatore Borriello. Nell’altra partita del Girone A la Cavese ha battuto 1-0 la Juve Stabia.Nel Girone B la Salernitana si è imposta (2-1) sul Potenza, mentre è finita in parità (0-0) la sfida tra Avellino e Paganese.



Nella categoria Giovanissimi esordio boom per la Rappresentativa Nazionale Lega Pro di mister Daniele Arrigoni, che ha sconfitto 5-2 il Lecce.Pareggio invece perla Rappresentativa Nazionale LND del tecnico Roberto Chiti, bloccata sull’1-1 dalla Turris. A completare il quadro della prima giornatale affermazioni della Salernitana sul Sorrento (4-3)e del Benevento sulla Cavese (4-2).



Oggi, mercoledì 7, e domani, giovedì 8 giugno, si completerà la fase eliminatoria, mentrevenerdì 9 giugno sono in programma le semifinali di tutte e 9 le categorie.Sabato 10 giugno l’apoteosi conclusivaconle finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.



I RISULTATI DI MARTEDI’ 6 GIUGNO 2023

Allievi – Trofeo D’Amico

Girone A: Juve Stabia-Cavese 0-1; Napoli-Lugano 1-1

Girone B: Avellino-Paganese 0-0; Salernitana-Potenza 2-1

Giovanissimi – Trofeo Gino Avella

Girone A: Rappresentativa Nazionale LND-Turris 1-1; Salernitana-Sorrento 4-3

Girone B: Lecce-Rappresentativa Nazionale Lega Pro 2-5; Benevento-Cavese 4-2

Mini Giovanissimi – Trofeo Damarila

Girone A: Piccolo Stadio Red Lions-Nocera Soccer 2-0; Mugnano Calcio-Peluso Academy 0-3

Girone B: Football Project Sianese-Aurora Bisogno 5-0; Virtus Junior Stabia-Campanile 0-0

Esordienti 2010 – Trofeo Pasqualino Lodato

Girone A: Nocera Soccer-Soccer Friends 1-1; Peluso Academy-Virtus Junior Stabia 3-0

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Football Project Sianese 2-0; Diecipiù-Piccolo Stadio Red Lions 0-2

Esordienti 2011 – Trofeo TE.RI.

Girone A: Aquilotti Cavesi-Virtus Junior Stabia 2-1; Football Project Sianese-Peluso Academy 1-8

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Aquilotti Irno 5-1; Millenium-Soccer Friends 0-0

Pulcini 2012 – Trofeo Marco Luciano

Girone A: Alba Cavese-Football Project Sianese 2-3; Virtus Junior Stabia-Peluso Academy 1-5

Girone B: Piccolo Stadio Red Lions-Sporting Castel San Giorgio 1-2; De Feo Soccer-Olimpia Sport 5-1

Girone C: Aquilotti Cavesi-Rinascita Cava 0-10; Campania Soccer-Oasi Scafati Calcio 6-0

Pulcini 2013 – Trofeo IMA

Girone A: Piccolo Stadio Red Lions-Rinascita Cava 1-1; Football Project Sianese-Olimpia Sport 5-5;

Girone B: Aurora Bisogno-Virtus Junior Stabia 1-3; VDP5 Academy Salerno-Aquilotti Cavesi 7-1

Primi Calci – Trofeo Catello Mari

Girone A: Rinascita Cava-Sporting Castel San Giorgio 0-8; Virtus Junior Stabia-Oasi Scafati Calcio 8-3

Girone B: Diesse Eboli-Football Project Sianese 4-0; Piccolo Stadio Red Lions-Aquilotti Cavesi 0-3

Piccoli Amici – Trofeo Power Tech

Girone A: Piccolo Stadio Red Lions-Aurora Bisogno 3-0; Virtus Junior Stabia-Oasi Scafati Calcio 6-0

Girone B: Rinascita Cava-Aquilotti Cavesi 6-2; Sporting Castel San Giorgio-Olimpia Sport 2-7