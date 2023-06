IFL ai quarti di finale, debutto Seamen in ELF

Il cammino verso il XLII Italian Bowl di Toledo riprenderà nel weekend, con il primo turno di Playoff della IFL che determinerà le avversarie di Panthers Parma e Guelfi Firenze nelle semifinali del 17 e 18 giugno. Grande attesa anche per il debutto dei Seamen Milano nella European League of Football, sabato alle 19.00 al Vigorelli contro i Barcelona Dragons.

Dopo la settimana di riposo concessa alle squadre finaliste della Italian Football League, il Campionato Italiano di Prima Divisione, nel weekend si disputeranno i quarti di finale, con i Panthers Parma e i Guelfi Firenze “alla finestra”, in attesa di conoscere il nome dell’ultimo ostacolo che li dividerà dal XLII Italian Bowl.

Si comincia sabato alle 19:00, al C.S. Nelson Mandela di Ancona, dove i Ducks Lazio faranno visita ai Dolphins Ancona. Sfavoriti dai pronostici (47 a 22 il risultato dell’unico incontro stagionale tra le due squadre), i Ducks arrivano ad Ancona dopo aver fallito l’accesso ai Playoff la scorsa stagione, ma ben consci delle proprie potenzialità in questa e, con poco o nulla da perdere, giocheranno fino in fondo la carta degli ‘underdog’, puntando sul talento dei propri import e sull’imprevedibilità, l’incoscienza e l’atletismo dei tanti giovani schierati a roster da coach Scoppetta. I Dolphins Ancona, forse mai così solidi, concreti e costanti nei risultati come in questa stagione, incutono certamente un po’ di soggezione e il fatto di giocare in casa fornirà loro ulteriore carburante. Dovranno però ridurre gli errori visti nelle ultime settimane al minimo, restare concentrati sull’obiettivo e non tentare di strafare per provare ad arrivare a Firenze, dove i Guelfi attendono….

Domenica alle 14.30, allo Stadio F. Ossola di Varese, si giocherà il ‘remake’ della partita dell’ultima giornata di regular season tra Skorpions Varese e Rhinos Milano. I due team lombardi tornano dunque a scontrarsi a distanza di 15 giorni e sui milanesi pesa il 42 a 7 patito, appunto, lo scorso 28 maggio. Troppo brutta, però, per essere vera questa sconfitta, e il fatto che questa volta la posta in gioco sia ben altra per i Rhinos ci fa pensare che sabato assisteremo a tutta un’altra partita. Lato Varese, tuttavia, l’entusiasmo è alle stelle: giocarsi una semifinale al primo tentativo dopo oltre 30 anni nella massima serie del football italiano è qualcosa che probabilmente gli Skorpions mai avrebbero sognato ad inizio stagione e adesso che la possibilità è così vicina, c’è da scommettere che coach Holt farà di tutto per trasformare il sogno in realtà. La pausa potrebbe aver aiutato a recuperare gran parte degli infortunati da entrambe le parti e ce lo auguriamo tutti, perché vedere le squadre combattere al completo in questo momento della stagione è quanto di più bello ci si possa aspettare.

Il weekend, però, riserverà agli appassionati un’altra, grande partita, ovvero la prima europea dei Seamen Milano, all’esordio nella European League of Football. Sabato, alle 19.00, al Velodromo Vigorelli, i marinai accoglieranno i Barcelona Dragons, rompendo il digiuno di football dei tanti tifosi al loro seguito. A Milano, nonostante la sfortunata concomitanza con la finale di Champions League, i Seamen hanno preparato una “prima” degna delle grandi occasioni, con il Vigorelli allestito a festa e la presenza di stand dedicati al merchandising, alla ristorazione, musica, spettacolo di cheerleading e marching band. Insomma, un esordio a lungo atteso che ci auguriamo venga premiato con una presenza massiccia di pubblico. Gli avversari, reduci dalla vittoria contro gli svizzeri Helvetic Guards, contano tra le proprie fila più di una vecchia conoscenza del football italico, a partire dal GM, Bart Iaccarino e poi Stefano Scarpitti (running back coach). I cancelli del Vigorelli si apriranno alle ore 17.30 e la partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Game Pass della ELF. Per i non abbonati, il consiglio è di tenere d’occhio Gameday!

Programma:

CAMPIONATO ITALIANO PRIMA DIVISIONE – IFL – Wild Card

Sabato, 10 giugno – CS. Nelson Mandela, Via Montagnola – Ancona

h. 19:00 Dolphins Ancona vs Ducks Lazio

Domenica, 11 giugno – Stadio F. Ossola, Via G. Bolchini – Varese

h. 14.30 Skorpions Varese vs Rhinos Milano

EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALL – ELF

Sabato, 10 giugno – Velodromo Vigorelli, Via Arona -Milano

h. 19:00 Seamen Milano vs Barcelona Dragons

Le partite di Wild Card della IFL saranno trasmesse in diretta da Eleven Sports, con la partita di Varese in diretta anche su DAZN e che, come sempre, sarà possibile seguire LIVE i risultati sulla web app federale GAMEDAY: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @Germano Capponi